حماسه نهم دی ماه سبب عزت نظام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مزگی نژاد ظهر شنبه در حاشیه مراسم اکران فیلم مردمی عمار در بشرویه اظهار داشت: دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب به روش‌های مختلفی درصدد براندازی نظام بوده اند.

وی افزود: دهه اول انقلاب اسلامی از سال ۵۷ تا سال ۶۷ جزو ۱۰ سالی بود که دشمنان ما چه داخلی و چه خارجی با جنگ سخت با ما مقابله و از برخوردهای نظامی، کودتا، ترور و جریان منافقین استفاده کردند.

سرهنگ مزگی نژاد ادامه داد: سنگین ترین اقدام دشمنان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران در دهه اول انقلاب جنگ تحمیلی هشت ساله دفاع مقدس بود.

مسئول سیاسی سپاه انصار الرضا(ع) استان بیان کرد: دشمنان بر این تصور بودند که در جنگ تحمیلی می‌توانند ظرف مدت یک هفته انقلاب و مملکت ما را نابود کنند اما نه تنها این اقدام صورت نگرفت بلکه آنها با صدام که نتوانست در جنگ پیروز شود برخورد کرده و چهره زشت خود را به دنیا نشان دادند.

وی اظهار داشت: جنگ سخت دشمنان در ۱۰ سال ابتدای انقلاب اسلامی به هیچ نتیجه ای نرسید و حتی خود آنها بر این امر اعتراف کرده اند.

سرهنگ مزگی نژاد گفت: در ۱۰ سال دوم انقلاب اسلامی از سال ۶۸ تا ۷۸ که دهه دوم انقلاب اسلامی بود دشمنان وقتی با جنگ سخت به نتیجه ای نرسیدند توطئه‌هایی را در داخل کشور راه انداخته و به باورخودشان جنگ نیمه سختی را آغاز کردند.

مسئول سیاسی سپاه انصار الرضا(ع) استان خراسان جنوبی افزود: در این دوران دشمنان انقلاب، مباحثی را چون تسنن، نژادهای مختلف از قبیل بحث ترک‌ها و کردها را مطرح کردند تا بتوانند کشورما را تجزیه کنند و ۱۰ سال نیز در این زمینه تلاش کرده اما بازهم به نتیجه ای نرسیدند.

وی گفت: با به نتیجه نرسیدن در این زمینه به تحریک افراد منافق در داخل کشور و پرورش نیروهای ضد انقلابی در کشورما پرداختند تا بتوانند فتنه ۸۸ را به پیش برند.

سرهنگ مزگی نژاد اظهار داشت: در فتنه سال ۸۸ دشمنان به دنبال از بین بردن انقلاب و نظام بودند که نه تنها در این امر موفق نشدند بلکه در حماسه بزرگ نهم دی ماه با حضور ملت با بصیرت ایران اسلامی شکست سنگینی را متحمل شدند.

مسئول سیاسی سپاه انصار الرضا(ع) استان خراسان جنوبی افزود: پس از آن زمان دشمنان به دنبال جنگ نرم و از بین بردن اعتقادات نیروهای جوان ما بوده و در این راستا با برنامه ریزی بیشتر و دقیق تری اقدام کردند.

وی ادامه داد: متاسفانه بحث فضای مجازی یکی از اقدامات موثری بوده که در زمینه جنگ نرم در پیش گرفته اند که باید هوشیاری و بصیرت افراد و به ویژه جوانان را در مقابل این اقدامات دشمن تقویت کنیم.