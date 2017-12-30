فتنه ۸۸ اولین و آخرین فتنه نبود/ ۹ دی؛ نقطه عطفی در تاریخ کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه پیش از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی که در سازمان اوقاف برگزار شد، درباره حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ اظهار کرد: فتنه ۸۸ اولین و آخرین فتنه نبوده و نباید فراموش شود.

وی با اشاره به اینکه حماسه ۹ دی نقطه عطفی در تاریخ کشور است، تصریح کرد: مردم در حماسه ۹ دی از عزت، شرف و استقلال خودشان دفاع کردند؛ باید از فتنه ۸۸ درس عبرت بگیریم و برای آینده فتنه و فتنه‌گران را بشناسیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تبریک یوم‌الله ۹ دی گفت: امیدوارم خداوند متعال همیشه ما را راهنمایی کند تا وظیفه خود را بشناسیم و به موقع به آن عمل کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی در تشریح فتنه ۸۸ خاطرنشان کرد: برخی کاندیداها سال ۸۸ قبل، حین و بعد از انتخابات از تقلب صحبت کردند.

وی افزود: این کاندیداها پس از انتخابات و قبل از شمارش آراء با وجود داشتن نماینده در پای صندوق و شورای نگهبان، اظهار نظر کردند و رسما گفتند طبق اطلاعاتی که دارند، برنده قطعی انتخابات هستند و بعد از اینکه به‌صورت قطعی نتایج انتخابات اعلام شد، دو موضوع را مطرح کردند؛ نخست تقلب در انتخابات و دوم ابطال انتخابات.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تاکید کرد: شورای نگهبان به دستور مقام معظم رهبری آراء را بازشماری کرد و پس از اطمینان از صحیح بودن نتایج اولیه باز هم کاندیداها شعار تقلب و ابطال انتخابات را سر دادند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی با اشاره به اینکه عده‌ای از مردم با مکر و حیله سران فتنه به خیابان‌ها آمدند و شعارهایی مبنی بر پس دادن آرای خود داشتند، خاطرنشان کرد: برخی افراد سودجو و فتنه‌گر در میان مردم بعضی از مساجد و پایگاه‌های بسیج را به آتش کشیدند.

وی گفت: این قصه هشت ماه با شکل‌های مختلف به طول انجامید اما تمام اینها بهانه بود و پشت صحنه فتنه‌ای به سرکردگی امریکا و اسراییل برای اصل نظام تدارک دیده شده بود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه فتنه‌گران فکر نمی‌کردند در آتش همان فتنه خود ساخته بسوزند، تصریح کرد: مقام معظم رهبری به‌صورت خصوصی به فتنه‌گران تذکر داد که شروع کار با شما اما انتهای آن دست شما نخواهد بود اما آنها این نصیحت و خیرخواهی را نپذیرفتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی با اشاره به اینکه امام علی (ع) فرمودند کسی که فتنه‌ای به‌پا کند، خودش هیزم آن می‌شود، تاکید کرد: سران فتنه به کارهای فتنه‌انگیزانه خود تا جایی که رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر اسراییل از آنها حمایت کردند، ادامه دادند و جالب است که بعد از این موضوع هم به کار خود ادامه دادند.

وی ادامه داد: مردم در ابتدا فکر می‌کردند که این یک دعوای انتخاباتی است اما این داستان ادامه داشت تا روز عاشورای سال ۸۸؛ فتنه‌گران داخلی با همراهی دشمنان خارجی نظام در میدان انقلاب به ساحت امام حسین (ع) جسارت کردند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: در روزی که حتی غیر مسلمانان هم حرمت نگه می‌دارند، فتنه‌گران رقص و پایکوبی کردند و عزاداران سیدالشهدا (ع) را مورد ضرب و شتم قرار دادند و اموال بیت‌المال مسلمانان را با افتخار تخریب کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی یادآور شد: پس از این حرمت‌شکنی بود که مردم فهمیدند که این دعوای انتخاباتی نیست و این بهانه است و مشکل اصلی فتنه‌گران با دین، قرآن، اهل‌بیت (ع) و امام حسین (ع) است.

وی با اشاره به اینکه مردم دریافتند این یک بازی سیاسی با هدایت امریکا، انگلیس است، تصریح کرد: دشمن تصور می‌کرد با این جریان سازی جمهوری اسلامی ایران از بین می‌رود اما انقلاب اسلامی ریشه عمیق و مستحکمی دارد و آن خون اهل‌بیت (ع)، امام حسین (ع) و شهداء است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه خاطرنشان کرد: روز نُهم دی مردم انقلابی به‌صورت خودجوش به خیابان‌ها آمدند به‌طوریکه در مقایسه با راه‌پیمایی‌هایی که از ابتدای انقلاب برگزار شد، بی سابقه بود و طومار فتنه و فتنه‌گران را برچیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی ادامه داد: ‌تعدادی از مسئولان در سال ۸۸ امتحان خوبی پس ندادند و با وجود شناخت فتنه‌گران در آتش آنها افتادند و ما باید از این قضایا درس بصیرت و آگاهی بگیریم.

وی افزود: دشمنان اسلام آرام ننشستند و باید آگاه باشیم و از این حوادث تلخ عبرت بگیریم تا وظیفه خود را شناخته و به موقع عمل کنیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تاکید کرد: اینکه وظیفه خود را چگونه بشناسیم سوالی است که جوابش توجه و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان فرمودند که دشمن در حال برنامه‌ریزی است، گفت: دشمن در فضای مجازی با برنامه بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند و هدفش مایوس کردن مردم و از بین بردن اعتماد به نفس آنان است.

وی با اشاره به اینکه کسی که مسئولیتی دارد حق فرافکنی ندارد و باید همیشه پاسخگو باشد، تصریح کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری به گفتمان عمومی تبدیل شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه راه حل مشکلات کشور امید و توکل به خدا، همت، تلاش و توجه به ظرفیت داخلی است، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری فرموده‌اند با دنیا تعامل داشته باشید اما به آنها امید نداشته باشید و این امکان‌پذیر نیست مگر با روحیه انقلابی.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی با بیان اینکه در بُعد نظامی با امید و توکل به خدا، همت، تلاش و توجه به ظرفیت داخلی جزو قدرت‌های جهانی هستیم، متذکر شد: در بحث اقتصادی هم مشکلاتمان حل می‌شود به شرطی که امیدمان به خدا و توجه به ظرفیت داخلی باشد.