۱۱ فیلم جشنواره مردمی عمار در بشرویه اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حسینی نژاد ظهر شنبه در مراسم اکران فیلم مستند کارخانه جهان در شهرستان بشرویه اظهار داشفت: در راستای جشنواره اکران فیلم‌های مردمی عمار در بشرویه تاکنون ۱۱ فیلم از ابتدای سال در این شهرستان اکران شده است.

وی افزود: مستند کارخانه جهان که با موضوع توجه به وضعیت کارگران ایرانی بود نیز با توجه به محوریت امسال جشنواره و به منظور ارج نهادن مقام کارگر در محل هیئت مذهبی دخیل العباس این شهرستان اکران شد.

حسینی نژاد اظهار داشت: برای بحث تبلیغات اکران‌ها از طریق فضاهای مجازی، نصب پوستر و تراکت در سطح استفاده شد که متاسفانه استقبال کمتری را به ویژه از سمت مسئولان متولی امور فرهنگی شهرستان شاهد بودیم.

وی بیان کرد: جشنواره مردمی فیلم عمار یک اقدام فرهنگی و مردمی است که باید با توجه به جنگ نرم دشمن و اقدامات آنها در زمینه فرهنگی، بحث اکران فیلم‌های جشنواره مردمی عمار را جدی گرفته و از توان جوانان در این زمینه بهره گیری برد.

مسئول جشنواره اکران فیلم‌های مردمی عمار در بشرویه اظهار داشت: از طریق جشنواره مردمی فیلم عمار می‌توان در شهرهای کوچک و یا روستاهای محروم که فاقد هرگونه امکانات نمایشی بوده اند، فیلم‌هایی با موضوعات مختلف اکران کرد.

حسینی نژاد خواستار اکران در نماز جمعه و نیز اکران در منزل شهید شد و گفت: باتوجه به اینکه در جامعه امروز نسل چهارم انقلاب هستند باید فیلم های تاریخی و انقلابی را بیشتر اکران کرد.

وی بیان کرد: با توجه به موضوع آتش به اختیار که از سمت مقام معظم رهبری اعلام شده، بحث فعالیت در جشنواره مردمی فیلم عمار نیز یک نوع آتش به اختیار است که باید آن را جدی بگیریم.