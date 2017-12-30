رقابت های پهلوانی و زورخانه ای کشور در گیلان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابت های پهلوانی و زورخانه ای پیشکسوتان کشور با معرفی برگزیدگان رده های سنی مختلف در گیلان به کار خود پایان داد.

در بخش تیمی و در رده سنی ۴۱ تا ۵۰ سال کردستان با کسب ۲۱۳ امتیاز قهرمان، کرمانشاه با ۱۹۹ امتیاز و البرز با ۱۸۱ امتیاز به ترتیب به مقام دوم سوم این رقابت های دست یافتند.

همچنین در پایان مسابقات رده سنی ۵۱ تا ۶۰ سال، خراسان جنوبی با ۱۹۴ امتیاز به مقام نخست رسید و گیلان با ۱۸۶ و کرمانشاه با ۱۷۶ امتیاز به ترتیب به مقام دوم و سوم رسیدند.

در رقابت های تیمی رده سنی بالای ۶۰ سال این دوره از رقابت ها کرمانشاه با ۱۰۳، کردستان با ۹۹ و استان گیلان نیز با کسب ۸۸ امتیاز به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

لازم به ذکر است که در رقابت های انفرادی در رشته سنگ، عباس احتشام از مازندران و محسن حسینی از فارس، در چرخ چمنی رامین گلستانی از گیلان و ‌مجتبی خطیبی از کرمانشاه، در رشته چرخ تیز علی اکبر همایونی از گلستان، در میل بازی مجید کاظمی از همدان، در میانداری محمد عنایت صفت از گیلان و رضا آفتابی از خراسان جنوبی و در رشته کباده محمد دباغچی از مرکزی و شهریار کردی از کردستان در رده های سنی مختلف قهرمان شدند.

نخستین دوره مسابقات ورزش پهلوانی و زورخانه ای پیشکسوتان کشور جام جهان پهلوان «محمود نامجو» با حضور ۳۱۰ ورزشکار از سراسر کشور به مدت دو روز در رشت برگزار شد.