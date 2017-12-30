به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت سالروز حماسه نهم دیماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت مراسمی با حضور امام جمعه، فرماندار ، اعضای شورای تأمین، اعضای شورای اداری، روحانیون، نیروهای نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم در محل مسجد حضرت آیت الله حجتی (ره) شهر هرسین برگزار گردید.

در ابتدای این مراسم امیر شاه آبادی فرماندار شهرستان هرسین اظهار داشت: امروز به آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی لبیک گفته و با آنان تجدید میثاق میکنیم و بر کلمه وحدت که مقام معظم رهبری همواره بر آن بعنوان یک رمز مهم پیروزی بر دشمن تأکید دارند توسل می جوییم.

فرماندار هرسین ادامه داد: وحدت یک کلمه و واژه تشریفاتی نیست بلکه عملی است و می بایست حول محور وحدت پشتیبان ولایت فقیه باشیم.

شاه آبادی تصریح کرد : در چنین روزی مردم بصیر ایران به همه جهانیان و دشمنان که چشم طمع به آن روزها و حوادث آن داشتند اعلام کردند که گوش به فرمان رهبر خود هستیم و خواهیم بود.

امیرشاه آبادی بیان داشت: هیچ تهدیدی عزم ما را در خدمت به مردم سست نخواهد کرد و در سالی که مزین به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است بعنوان فرزندان روح الله و مقام معظم رهبری اعلام خواهیم کرد که خدمتگذار مردم هستیم و شبانه روز پیگیر مطالبات مردم خواهیم بود.

در ادامه محمد قاسمی استاد دانشگاه بعنوان سخنران این مراسم به تشریح و تبیین انواع فتنه ها و ویژگی های آنان پرداخت و بیان داشت: انقلاب اسلامی از اوائل پیروزی تا اکنون درگیر فتنه های گوناگونی با ویژگی های خاص بوده که با انحراف افراد خاص و عادی و آنان نیز دانسته یا نداسته طرفداران زیادی برای خود جمع می کنند.

وی ادامه داد که خطر فتنه های داخلی از هجمه های دشمنان خارجی بیشتر است زیرا مردم را در مقابل هم قرار می‌دهد.

قاسمی افزود: مثلث شوم عبری، عربی و غربی با پیشرفته ترین امکانات نظامی، فرهنگی و ... ما را محاصره کرده اند و ما حال نیاز شدید به اتحاد داریم.

محمود قاسمی در قسمت دیگری از سخنانش به تحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر در فتنه ۸۸ و همه جوانب آن پرداخت و اظهار داشت: در زمان فتنه ۸۸ دولت بوش مخارج زیادی برای انقلاب رنگی ایران متحمل شد و حتی نقش سفارت های کشور های خارجی و کارکنان آنها در این فتنه بسیار محرز بود و هدف اصلی آنان و سران فتنه ساقط کردن جمهوری اسلامی بود.

وی تصریح کرد: کلید واژه تقلب در انتخابات اسم رمز کودتا در فتنه ۸۸ بود که تا ۸ ماه ادامه پیدا کرد و در این مدت ۵۷ نفر کشته شد، ۴۰۰ میلیارد تومان به اموال عمومی خسارت وارد شد، ۳۰۰۰ نفر از مردم و نیروهای نظامی زخمی شدند ولی نظام با نهایت رأفت با آنان برخورد کرد ولی سران فتنه اشتباهات خود را قبول نداشتند و حاضر به عذر خواهی از مردم و مقام معظم رهبری نشدند و این فتنه زمینه نفوذ هرچه بیشتردشمن در کشور را تقویت کرد.

وی همچنین در پایان سخنانش گفت: از مهمترین ضروریات و نیازهای حال کشور بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری بصیرت ، عمل به وصیت نامه حضرت امام خمینی (ره) و قانون اساسی است.