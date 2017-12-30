زنان کارمند باید حق بیمه سلامت خود را مجزا از همسر بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید نادری پیش از ظهر شنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در مصوبه جدید هیئت وزیران، زنان کارمندی که همسر آنها نیز کارمند است و عضو صندوق بازنشستگی کشوری یا لشکری هستند، باید دفترچه بیمه خود را باطل کنند و از دفترچه بیمه منتسب به همسر خود استفاده کنند.

وی بیان داشت: از سال ۸۹، زنان کارمندی که همسر کارمند نیز داشتند بدون پرداخت حق بیمه صاحب دفترچه بیمه بودند که اگر همچنان خواهان دفترچه بیمه جدا هستند خود فرد باید حق بیمه را جداگانه بپردازد.

رئیس اداره بیمه گری اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان تصریح کرد: این در حالی است که اگر فرد خواهان پرداخت وجه بیمه نیست باید بیمه خود را باطل کند و تحت پوشش بیمه همسر خود و در قالب یک دفتر چه بیمه از خدمات بیمه سلامت استفاده کند.

وی بیان داشت: ما بدنبال این هستیم که بیمه شده با حق و حقوق خود آشنا شود و سواد بیمه‌ای و سواد سلامت بیمه شدگان را افزاش دهیم.

نادری تصریح کرد: به همین منظور مرکز تماس را به منظور رفاه حال بیمه شدگان برای سوالات احتمالی آنها در نظر گرفتیم.

وی از فعالیت ۶۰۰ همیار بیمه سلامت در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها خبر داد و گفت: یک نفر را از هر روستا یا خانه بهداشت به عنوان همیار بیمه سلامت جذب کردیم.

رئیس اداره بیمه گری اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: در حال حاضر طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع و بسته های بیمه سلامت در روستاها به اجرا گذاشته شده است.

وی ادامه داد: با در دست داشتن بیمه سلامت در سطح یک می توانند از خدمات بهداشتی درمانی استفاده کنند. در سطح دوم از خدمات ارائه شده در مطب ها و در سطح سه از خدمات بیمارستانی می توانند، بهره ببرند.

نادری گفت: بسیاری از مردم از خدمات تحت پوشش بیمه سلامت آگاهی ندارند.

وی با بیان اینکه توانایی هر فردی در پرداخت هزینه های درمان باید مشخص شود، گفت: شناسایی توانایی مالی بیماران به عهده وزارت رفاه گذاشته شده و این موضوع به نوعی همانند مساله یارانه شده اما این شناسایی ها در تهران به طور متمرکز در حال انجام است.

رئیس اداره بیمه گری اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح توانمندسازی بیمه شدگان گفت: هدف از اجرای این طرح آشنایی بیمه شدگان با حقوقشان است.

وی بیان داشت: مشارکت اجتماعی و مردمی در امور بیمه ای با کمک خود بیمه شدگان را هدف بعدی این طرح می توان دانست.

نادری گفت: پاسخ گویی مناسب نیز هدف بعدی است و برای رسیدن به این اهداف ۶۰۰ همیار بیمه ای در روستاها و شهرهای کوچک اعلام آمادگی کردند.