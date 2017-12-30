به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری کمیته امداد، سیامک مره‌صدق، نماینده ایرانیان کلیمی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد از این نهاد بابت حمایت ویژه از کلیمیان تحت حمایت تشکر کرد.

مره‌صدق در این نامه عملکرد کمیته امداد را نشانه بارزی از پایبندی مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به قانون اساسی، وصایای امام راحل و اوامر مقام معظم رهبری در توجه ویژه به پیروان ادیان توحیدی خوانده است.

همچنین انجمن خیریه کوروش (وابسته به انجمن کلیمیان تهران) در نامه‌ای جداگانه از کمک‌های کمیته امداد به نیازمندان و اقشار کم‌ درآمد جامعه کلیمی قدردانی کرده است.

شایسته ذکر است کمک‌ و حمایت‌های کمیته امداد مانند پرداخت مستمری، کمک هزینه‌های درمان و تحصیل، تسهیلات اشتغال و مسکن فارغ از دین و مذهب به مددجویان ارائه می‌شود.