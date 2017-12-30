افزایش ۲۵ درصدی تولید گندله کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری در مراسم آغاز به کار طرح سنگان گفت: با احداث مجموعه پروژه های سنگان، این منطقه به یکی از بزرگترین مرکز تولید فولاد کشور بدل خواهد شد و از ظرفیت تولید ۶۰ میلیون تن کنسانتره کشور ۲۰ میلیون تن در سنگان تولید خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از ظرفیت تولید ۶۰ میلیون تن گندله کشور، بالغ بر ۱۵ میلیون تن گندله در سنگان احداث خواهد شد که معادل ۲۵ درصد کل گندله تولیدی کشور خواهد بود.

همچنین در این مراسم خداداد غریب پور، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با اشاره به سرمایه گذاری های انجام شده در این طرح اظهار کرد: سرمایه گذاری در واحد تولید کنسانتره و گندله سازی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی، قریب به دو هزار و صد میلیارد تومان در بخش های ماشین آلات، تجهیزات، تاسیسات و ساختمان و با احتساب سرمایه گذاری های زیرساختی می‌باشد که مبلغ دو میلیارد و دویست و یازده میلیون یوآن بصورت ارزی و بالغ بر هزار میلیارد تومان بصورت ریالی می‌باشد.

وی افزود: این مجتمع در زمینی به مساحت ۸۰ هکتار احداث گردیده که با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۶ توسط مقام معظم رهبری به سال “اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال“ شاهد افتتاح خط تولید کنسانتره آهن به میزان ۲.۵ میلیون تن در سال در فاز اول که به همت مدیران و کارکنان شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی چهار ماه قبل از برنامه زمان بندی مصوب، به بهره برداری رسید.

غریب پور خاطرنشان کرد: خط تولید گندله سازی به میزان ۲.۵ میلیون تن در سال، در فاز دوم که در نیمه اول سال ۱۳۹۷ به بهره‌برداری خواهد رسید که جمعاً ۵ میلیون تن کنسانتره به ۵ میلیون تن محصول گندله تبدیل و سهم شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی از چشم انداز ۸۰ میلیون تن کنسانتره و گندله ۶.۲ درصد خواهد بود.

وی تصریح کرد: میزان اشتغال زایی به طور مستقیم در این طرح در فاز اول ۵۰۰ نفر و مجموعاً در فاز اول و دوم ۱۱۰۰ نفر و میزان اشتغالزایی غیرمستقیم در این طرح بالغ بر ۳۰۰۰ نفر است.

گفتنی است افتتاح واحد تولید کنسانتره به میزان ۵/۲ میلیون تن در سال و نیز احداث واحد تولید گندله به میزان ۵میلیون تن در سال از سوی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی وابسته به هلدینگ توسعه ملی و با سرمایه گذاری بیش از ۲۰۰۰میلیارد تومان صورت گرفته است.

خط تولید کنسانتره شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی در روز پنجشنبه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو به دست معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد که این پروژه با سرمایه گذاری بالغ بر ۸۸۰۰ میلیارد ریال و اشتغال زایی مستقیم برای ۴۰۰ نفر با ظرفیت ۲.۵ میلیون تن در سال آغاز به کار کرده است.