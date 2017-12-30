دشمنان بازی با دین را در دستور کار قرار داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید صدرالدین شریعتی ظهر شنبه در آیین بزرگداشت سالروز حماسه ۹ دی اظهارداشت: مخالفان و دشمنان نظام بازی با دین را دستور کار خود داده و هر جا منافع شان ایجاب کند خود را دیندار و در جایی که متضرر می شوند دین را از سیاست جدا می کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه روز ۹ دی ماه سالروز استکبار ستیزی از فتنه گران است عنوان کرد: ۹ دی روز حماسه بیعت مجدد و میثاق بزرگ ملت ایران با ولایت‌فقیه و مبانی ارزش‌های قرآن و اسلام است. این حماسه را بر شما ملت بزرگ ایران تبریک می‌گویم که این روز را آفریدید.

حجت الاسلام شریعتی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی چهاردهه است که در برابر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده اند اما بصیرت امت اسلامی اجازه این کار را به آنان نداده است افزود: این انقلاب ۴۰ سال است که ضد انقلابی‌ها، اسرائیلی‌ها و تمام دشمنان را مقهور خود کرده و این مسیر همچنان با حضور مردم در صحنه‌ها ادامه خواهد داشت.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به بیانات امام (ره) که ملاک وضع فعلی افراد است و این که افرادی قبلا انقلابی بودند و امروز عوض شدند دیگر در خط ولایت و انقلاب نیستند گفت: برخی از افراد در داخل کشور سخنان رادیو اسرائیل و بی بی سی را تکرار می کنند، تهمت نزنید، نقد دلسوزانه بکنید نه اینکه جن پراکنی کنید، امروز حرفها و سخنانی که رادیو اسرائیل و بی بی سی می گوید را از زبان داخلی ها می شنویم.

حجت الاسلام شریعتی با اشاره به این که دشمنان انقلاب با مردمی که شهادت را عین زندگانی می دانند درافتاده اند گفت: ملت بزرگ ایران اسلامی با تبعیت از رهبرمعظم انقلاب تمامی نقشه های دشمنان را نقش بر آب می کند.