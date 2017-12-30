۱۷ هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی در خوزستان داریم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی عصر امروز شنبه در شورای مسکن خوزستان اظهار کرد: امروز صبح از پروژه دو هزار واحدی مسکن مهر نفت بازدید داشتیم. ۷۰۰ واحد را تحویل دادند که برنامه ریزی شده تا پایان سال، ۳۰۰ واحد و تا شهریور سال آینده نیز مابقی را تحویل بدهند. تأکید داشتیم که به صورت دوشیفت کار کنند که زمان از دست نرود ضمن اینکه پیمانکار به ما وعده داد تا زودتر کار خود را به اتمام برساند.

وی افزود: کارگروهی با محوریت بانک مرکزی تشکیل شده تا طرحی به کمیسیون اقتصاد ارائه بدهند. روز دوشنبه در کمیسیون هسته اقتصاد دولت، جمع بندی کارگروه مطرح و امیدوار هستیم که پیشنهاد ما تصویب شود.

مهرآبادی بیان کرد: فشاری که به ما از ناحیه مردم وارد می شود، خیلی زیاد است؛ برخی نقاط واحدها را به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی (دهک های پائین) واگذار کردیم که توانایی پرداخت ۵۰۰ هزار تومان قسط تسهیلات مسکن مهر را ندارند. تاکنون هیچ مشکل یا تقاضایی از بانک های عامل نداشتیم و تمام موارد موجود تنها از ناحیه یکی از بانک ها بوده است. پروژه هایی که مسئله ندارند، کلا جمع شده ولی باتوجه به اینکه هم مردم متضرر می شوند باید کار را تسریع بدهیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر تصریح کرد: هنگام بازگشت سپرده مسکن مهر، فشار بسیار سنگینی به متقاضی وارد می شود که به دنبال اصلاح آن هستیم. مسکن مهر از سال ۸۶ در سطح کشور شروع شده که دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است و سهم خوزستان ۱۰۳ هزار واحد تعیین شده است. میانگین فیزیکی کشور ۹۷ درصد ولی در خوزستان ۸۴ درصد است و نسبت به میانگین کشوری خیلی عقب هستند و باید بیشتر وقت بگذارند.

مهرآبادی افزود: از ۲۰۰ هزار واحد مسکن کشور، تنها ۷۰ هزار واحد کم مسئله داریم و مابقی یا در دادسرا پرونده در دست رسیدگی دارند و یا اینکه فاقد متقاضی هستند.

وی با اعلام خبر وجود ۱۷ هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی در خوزستان گفت: اگر برای این واحدها متقاضی پیدا نشود قطعا سال های زیادی زمان خواهد برد؛ به هر حال بانک نزدیک به سه هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته که اینطور شاهد خواب سرمایه خواهیم بود.

مهرآبادی با اعلام این خبر که نزدیک به یک میلیون واحد مسکن مهر در این دولت تحویل داده شده است، بیان کرد: امسال بنا داریم تا پایان سال جشن مسکن مهر را در ۱۰ استان داریم؛ تاکنون برگزاری جشن را در یزد و زنجان داشتیم که هشت استان دیگر هم در دستور کار هستند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید کارگروه ویژه برای پیگیری امور مسکن مهر خوزستان تشکیل شود، اظهار کرد: در خوزستان کار ساخت ۷۱ هزار واحد به اتمام رسیده و همچنین ۱۵ هزار واحد دیگر هم باید تا پایان سال آینده به اتمام رسانده شود. متاسفانه در نقاطی شبکه های آب، برق و فاضلاب اجرا شده که متقاضی نیست؛ پول و اعتبار در این نقاط هدر رفته و سرمایه و منابع را به خوبی مدیریت نکردند. خواهش می کنم که بانک های عامل به مردم استان کمک کنند؛ هر استانی که مدیر فعال و پیگیری داشته باشد قطعا آن استان موفق خواهد بود و نتیجه هم می گیرند.

مهرآبادی در ارتباط با پرداخت یارانه به خوزستان برای اتمام پروژه مهر عنوان کرد: تاکنون با وجود اینکه هیچ یارانه ای به ما پرداخت نکردند ولی پنج میلیارد تومان به استان خوزستان پرداخت کردم. برای پروژه های مسکن مهر بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که چهار هزار میلیارد تومان آن در حوزه خدمات زیربنایی مورد نیاز است. همچنین دو هزار و ۵۰۰ واحد مدرسه نیاز داریم که کار ساخت ۵۰۰ مورد آن را خودمان شروع کردیم ولی برای مابقی توان آن را نداریم.

وی با اشاره به اینکه امسال با وزارت نیرو یک کار مشترک انجام شده بیان کرد: با وزارت نیرو کنار یکدیگر هستیم و برای یک هدف فکر کرده و فعالیت می کنیم. برای تحویل دادن مسکن مهر اگر همکاری وزارت نیرو را نداشته باشیم قطعا نتیجه مطلوب را نخواهیم داشت.