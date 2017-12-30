به گزارش خبرنگار مهر، اولین کارگروه جلسه توسعه مدیریت در محل اداره کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه برگزار گردید.

اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت با حضور نماینده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در محل دفتر مدیر کل حفاظت محیط زیست تشکیل شد.

غلامحسین کاظمی مدیر کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه در این خصوص گفت: توجه به ابعاد توسعه سازمانی بویژه سرمایه انسانی و ظرفیت های برون سازمانی در این زمینه بعنوان یک ضرورت و رویکرد سازنده مد نظر است و تشکیل کارگروه توسعه مدیریت برای تحقق این هدف انجام می گیرد.

در ادامه شهرام نادری دبیر کارگروه توسعه مدیریت و منابع در خصوص برنامه ها و دستور کار این کارگروه گفت: تشکیل اتاق فکر با محوریت مشارکت نمایندگان تشکل ها و فعالان زیست محیطی برای پیشبرد اهداف و حل مشکلات ساماندهی فضای اداری و کاهش هزینه های مصرفی از جمله حذف چاپگرهای مازاد و بهره گیری از فضای مجازی، اجرای برنامه تحول اداری برای تحقق اهداف طرح تکریم ارباب رجوع و متعادل سازی و منطقی نمودن در پرداخت ها از مهم ترین دستور کار و برنامه های کارگروه توسعه مدیریت می باشد.

اقبال یاوری نماینده استانداری نیز بر ضرورت اقدامات سازنده در مسیر تحول اداری و مستندسازی تأکید کرد و افزود: تشکیل اتاق فکر برای لحاظ نمودن نظرات بیرونی ها در حل مشکلات سازمان می تواند بسیار مؤثر و راهگشا باشد.