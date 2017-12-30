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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۳۴

در کارگروه توسعه مدیریت محیط زیست کرمانشاه تأکید شد:

ضرورت تشکیل اتاق فکر با محوریت مشارکت تشکل‌های زیست محیطی

ضرورت تشکیل اتاق فکر با محوریت مشارکت تشکل‌های زیست محیطی

کرمانشاه- اولین کارگروه جلسه توسعه مدیریت در محل اداره کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کارگروه جلسه توسعه مدیریت در محل اداره کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه برگزار گردید.

  اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت با حضور نماینده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در محل دفتر مدیر کل حفاظت محیط زیست تشکیل شد.

غلامحسین کاظمی مدیر کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه در این خصوص گفت: توجه به ابعاد توسعه سازمانی بویژه سرمایه انسانی و ظرفیت های برون سازمانی در این زمینه بعنوان یک ضرورت و رویکرد سازنده مد نظر است و تشکیل کارگروه توسعه مدیریت برای تحقق این هدف انجام می گیرد.

در ادامه شهرام نادری دبیر کارگروه توسعه مدیریت و منابع در خصوص برنامه ها و دستور کار این کارگروه گفت: تشکیل اتاق فکر با محوریت مشارکت نمایندگان تشکل ها و فعالان زیست محیطی برای پیشبرد اهداف و حل مشکلات ساماندهی فضای اداری و کاهش هزینه های مصرفی از جمله حذف چاپگرهای مازاد و بهره گیری از فضای مجازی، اجرای برنامه تحول اداری برای تحقق اهداف طرح تکریم ارباب رجوع و متعادل سازی و منطقی نمودن در پرداخت ها از مهم ترین دستور کار و برنامه های کارگروه توسعه مدیریت می باشد.

اقبال یاوری نماینده استانداری نیز بر ضرورت اقدامات سازنده در مسیر تحول اداری و مستندسازی تأکید کرد و افزود: تشکیل اتاق فکر برای لحاظ نمودن نظرات بیرونی ها در حل مشکلات سازمان می تواند بسیار مؤثر و راهگشا باشد.

کد مطلب 4186968

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