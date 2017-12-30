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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۵۲

امام جمعه بخش کاکی:

تنها راه پیشرفت وسعادت کشور برخورداری از تفکر و روحیه انقلابی است

تنها راه پیشرفت وسعادت کشور برخورداری از تفکر و روحیه انقلابی است

دشتی- امام جمعه بخش کاکی گفت: تنها راه پیشرفت و سعادت ملت و کشور برخورداری از تفکر و روحیه انقلابی است.

حجت الاسلام محمد محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حماسه بزرگ نهم دیماه تبلور احساس درونی خیل دوستداران انقلاب بود که در سایه سار بصیرت و شعور هویدا شد و خروش جاودان این حماسه، چشم فتنه را که کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته بود برای همیشه کور کرد.

وی افزود: ملت ایران بر پایه اعتقادی راسخ به انقلاب اسلامی و با نگاه به اندیشه های والای اسلامی همواره در مسیر دفاع از این نظام و انقلاب جانانه پای کار بوده اند و از این رهگذر نشان داده‌اند که انقلابی مردم محور می‌تواند راه را برای رسیدن به پیشرفت‌های بزرگ هموار کند.

محمدی با تبریک سالروز حماسه حضور مردم ولایت مدار در ۹ دی ماه ۸۸ گفت: مردم فهیم وبصیر و ولایتمدار بخش کاکی شهرستان شهید پرور دشتی تا سرحد فدای مال وجان در رکاب ولی مستکم و استوار در دفاع از انقلاب و ارزش‌ها ایستاده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین باید همه اذعان وایمان داشته باشند که تنها راه پیشرفت و سعادت ملت و کشور برخورداری از تفکر و روحیه انقلابی، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی وروحیه جهادی، ایستادگی و مقاومت، بی‌اعتمادی به دشمن، التزام عملی به اصل ولایت‌فقیه بوده که باید توسط مسئولین ودست اندر کاران اداره کشور در همه قوا رعایت شود.

 محمدی بیان کرد: ۹دی به یقین یوم الله است و برای همیشه گرامی داشته می شود وبرگ طلایی دیگر بر کارنامه پرافتخار ملت ومشت محکمی بر دهان یاوه گوی دشمنان داخلی وخارجی است.

وی ادامه داد: به فضل الهی این نظام مقدس مسیر سعادت وترقی را با اقتدار طی خواهد کرد وپیروز سرافراز خواهد بود.

کد مطلب 4186969

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