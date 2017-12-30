به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی نوری همدانی در دیدار با جمعی از فرماندهان ناجا گفت: امروز روز ۹ دی و از ایام الله است، باید قدر نعمتهای الهی را دانست و شکرگزار بود و اگر انسان نسبت به نعمتهای الهی، شکرگزار نباشد و کفران کند براساس فرموده قرآن به درد سختی گرفتارخواهد شد.
وی گفت: اهداف و ثمرات و دستاوردهای انقلاب را باید شناخت و مراقب تهدیدهایی که از سوی دشمن صورت میگیرد باشیم، دشمن همیشه در کمین ماست و ۹ دی یکی از این همین ایام بود که دشمن نقشههایی کشیده بود.
این استاد برجسته حوزه گفت: ما نباید فتنه سال ۸۸ را فراموش کنیم که عدهای فتنهگر تحت تأثیر دشمنان ما و آمریکا قرار گرفتند و گفتند «نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران» و دشمن به میدان آمد و دید که فتنه او اثر کرده است و کار به جایی رسید که به عزاداری سید الشهداء(ع) که تکیه گاه همه مستعضفان و مظلومان است هتک حرمت کردند و به خیمهها امام حسین(ع) جسارت کردند و به جایی رسید که مرگ بر اصل ولایت فقیه گفتند ما باید احساس وظیفه کرده و تماشاگر نباشیم.
وی بیان کرد: مردم انقلابی که شهید داده و خون دادهاند به میدان آمدند و در شهر و روستا مردم به صحنه آمدند و با ولایت میثاق عهد و پیمان دوباره بستند. ما همیشه باید از تاریخ عبرت بگیریم که چطور شد که دشمن توانست مقداری موفق شود، دشمن مقاومت ما را میبیند و روز به روز نقشههای جدید میکشد و ما باید مراقبت بیشتری داشته باشیم.
آیت الله نوری همدانی با اشاره به اوضاع کنونی جهان افزود: دنیای امروز شاهد دو جریان است. اول گروههای استکباری و صهیونیسم و افرادی که با آنها همکاری میکنند و در مقابل جریان انقلاب اسلامی و هوشیاری و بیداری اسلامی است که روز به روز قویتر شده و متوقف نمیشود و مستضعفان نسبت به آن هر روز امیدوارتر میشوند.
دشمنان بعد از فتنه سال ۸۸ سعی میکنند نقشههای استکباری خود را قویتر کنند
وی گفت: بنده در همان روزها نیز به ۲۲ استان رفتم و با مسئولان و مردم آن استانها صحبت کردم و مردم همیشه همراه با انقلاب و آرمانهای شهدا بوده و هستند. بنده به مناسبت روز ۹ دی ۵ اصل را برای مردم عزیز ایران بیان میکنم چرا که امروز در بعضی از شهرها حرکتهای انجام شده است.
این مرجع تقلید افزود: اصل اول این است که از ۴ موضوع باید جدا حمایت کنیم: نخست حفظ این نظام است که مردم به وجود آوردهاند و حامی مستضعفان و مظلومان کل جهان است و همه به این نظام چشم امید دوختهاند؛ نظامی که استکبار را شناسایی و در مقابل آن ایستادگی کرده حفظ آن از اوجب واجبات است، اصل دوم حفظ آرمانهای امام راحل است که تحولی در کل جهان به وجود آورد، امام خمینی(ره) آرمانهای خود را از قرآن و اهل بیت گرفتند و حفظ این آرزمان ها اصل مهمی است.
وی اضافه کرد: سوم حفظ خون شهدا و تقدیر از زحمات مردم است که امروز در هر شهر و روستایی خیابانها و میدانها به نام این شهدا متبرک است و ما از جانب خداوند مسئولیم. چهارم اصل ولایت فقیه اصل سادهای نیست و با مذهب و دین ما مربوط است، در دوران گذشته رژیم شاهنشاهی امتحان خود را پس داده است و مردم باید همیشه پیشتیبان ولایت فقیه باشند.
آیت الله نوری همدانی گفت: معتقدیم مردم که خواسته به حقی دارند و ما پیشتیبان خواستههای مردم هستیم مردمی که از گرانی رنج میبرند و از سختی معیشت درد و رنج دارند و از بیکاری رنج میبرند و مشکلات زندگیشان فراوان است. این مشکلات که با سخنرانی و با الفاظ و عبارات و آمار درست نمیشود.
رفع گرانی و فقر و بیکاری از خواستهای به حق مردم است
وی با بیان اینکه رفع گرانی و فقر و بیکاری از خواستهای به حق مردم است و ما هم از آن پشتیبانی میکنیم، گفت: در مملکت ما مالباختگانی هستند که هر روز به ما نامه مینوسند که ما پول و پسانداز خود را در بانک گذاشتهایم ولی امروز دولت پولی به ما نمیدهد. دولت از این بانکها دیر کرد میگیرد و ما همیشه گفتهایم که این ربا و حرام است و دولت اقدامی برای مالباختگان نمیکند و فقط به فکر خودشان هستند.
استاد درس خارج فقه حوزه افزود: دولت مردان محترم باید تابع ولایت فقیه باشند و از بیانات رهبری گزینشی استفاده نکنند، راه رهبر جداست و حرفهای ایشان مشخص است و اسلام خواسته که نظر اصلی برای ولی فقیه باشد در حالی که در روزنامهها خواستههای متفاوتی مطرح میشود.
وی بیان کرد: رهبری برای تولید و اقتصاد و اشتغال فریاد زدند اما هیچ کاری از سوی دولت انجام نشد و فقط در رسانهها حرفهایی زده شد، رهبر هنگام سال تحویل در مشهد گفتند تولید و اشتغال و چند ساعت بعد شما دولتها گفتید که ما حل میکنیم اما هنوز این مشکلات باقی است و فقط حرف بوده است و برای مردم کاری نکردهاید.
آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: باید میان بیانات رهبری و کار خودتان تفکیک کنید و در میان شما افرادی هستند که مسئولیت و نقش زیادی در قاچاق و ربا دارند و شما کاری نمیکنید. الان حرکتهایی در شهرها به وجود آمده و دشمن خیلی به این حرکات امیدوار شده است، ما به این مردم میگوییم هوشیار باشید و نگذارید عدهای ضد انقلاب و ضد نظام که گوش آنها به حرفهای دشمن است قاطی شما شده و موج سواری کنند.
وی گفت: این شعارها نظام را زیر سؤال میبرد مردم باید هوشیار باشند و برکات و دستاوردهای نظام را نادیده نگیرند، شعارهای کلی که دشمن در میان شما میگوید نامطلوب است و باید خواسته خود را بگویید و ما و تمام مسئولان با مردم هستند و شعارهایی ندهید که همه چیز زیر سؤال برود.
این مرجع تقلید افزود: ضد ارزشها را بکوبید و کنار بزنید و مسئولان باید به مردمی که برای این انقلاب و نظام زحمت کشیده و شهید دادهاند خدمت کنند و به خواستههای آنها پاسخ مثبت بدهند.
وی در پایان گفت: مردم بدانند هرجا آمریکا و ایادیش چیزی را پشتیبانی کردند بدانید فتنه در آنجا نهفته است.
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