مدیران دولتی باید به تعهدات خود نسبت به سرمایه گذار عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی عصر شنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: در بررسی مشکلات سرمایه گذاران مشاهده می شود ما فقط یک سویه از متقاضیان و سرمایه گذاران انتظار داریم به تعهد خود عمل کنند که منطقی نیست.

وی اضافه کرد:وقتی ما به عنوان بخش دولتی به تعهدات خود عمل نمی کنیم چه انتظاری از بخش خصوصی داریم که آنگونه که ما می خواهیم عمل کند.

طولانی شدن روند سرمایه گذاری مطلوب نیست

استاندار قزوین از طولانی شدن روند سرمایه گذاری در استان گلایه کرد و یادآورشد: از اجرای طرح نمونه گردشگری در آبگرم بیش از ۱۶ سال می گذرد و ما هنوز وضعیت زمین این سرمایه گذار را مشخص نکرده ایم چند هکتار است.

وی بیان کرد: اگر می خواهیم اهلیت یک سرمایه گذار را مشخص کنیم باید در همان چند ماه و سال اول مشخص شود نه این که بعد از چند سال تازه به فکر تعیین اهلیت آن باشیم و همه را معطل کنیم.

زاهدی تصریح کرد: اگر بخواهیم با این روش جلو برویم نمی توان انتظار داشت سرمایه گذاران متعددی وارد استان شده و در این منطقه برنامه ای اجرا کنند.

وی پس از طرح مشکلات ۶ سرمایه گذار در حوزه دامداری، رستوران، مجتمع بین راهی، نیروگاه و سیلوو شن و ماسه و شنیدن دیدگاههای کارشناسی برای تسریع در امور آنها دستور لازم را صادر کرد.

در این جلسه مقرر شد زمین مورد نیاز منطقه نمونه گردشگری آبگرم در مدت یک ماه تعیین تکلیف شود.

تسریع در ساخت نیروگاههای بادی، بررسی مشکل پارکینگ یک رستوران در داخل شهر، جلوگیری از صدور مجوز سیلوها با توجه به تکمیل شدن ظرفیت ذخیره سازی، تعیین تکلیف صدور مجوز یک مجتمع بین راهی از دیگر مصوبات این جلسه بود.