به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب در مراسم افتتاح نیروگاه برق خرم‌آباد در سخنانی با اشاره به فعالیت ۳۸ هزار نفر تعاونی‌های لرستان اظهار داشت: درمجموع سه هزار و ۵۶۰ تعاونی در سطح استان فعالیت دارند.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه تعاونی‌ها در سطح استان عنوان کرد: یکی از طرح‌های اجراشده از سوی تعاونی‌ها استان این نیروگاه بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بابیان اینکه در این نیروگاه ۲۶ نفر فعالیت خواهند داشت گفت: میزان سرمایه‌گذاری ارزی صورت گرفته در آن ۱۴ میلیارد تومان بوده است.

آشتاب همچنین میزان سرمایه‌گذاری ریالی این نیروگاه برق را ۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: عملیات اجرایی این نیروگاه در سال ۸۸ آغازشده و طی امسال به بهره‌برداری رسید.