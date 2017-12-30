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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۵۳

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان خبر داد؛

فعالیت ۳۵۰۰ تعاونی در حوزه‌های مختلف لرستان

فعالیت ۳۵۰۰ تعاونی در حوزه‌های مختلف لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از فعالیت سه هزار و ۵۶۰ تعاونی در حوزه‌های مختلف این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب در مراسم افتتاح نیروگاه برق خرم‌آباد در سخنانی با اشاره به فعالیت ۳۸ هزار نفر تعاونی‌های لرستان اظهار داشت: درمجموع سه هزار و ۵۶۰ تعاونی در سطح استان فعالیت دارند.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه تعاونی‌ها در سطح استان عنوان کرد: یکی از طرح‌های اجراشده از سوی تعاونی‌ها استان این نیروگاه بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بابیان اینکه در این نیروگاه ۲۶ نفر فعالیت خواهند داشت گفت: میزان سرمایه‌گذاری ارزی صورت گرفته در آن ۱۴ میلیارد تومان بوده است.

آشتاب همچنین میزان سرمایه‌گذاری ریالی این نیروگاه برق را ۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: عملیات اجرایی این نیروگاه در سال ۸۸ آغازشده و طی امسال به بهره‌برداری رسید.

کد مطلب 4186980

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