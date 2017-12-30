به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب در مراسم افتتاح نیروگاه برق خرمآباد در سخنانی با اشاره به فعالیت ۳۸ هزار نفر تعاونیهای لرستان اظهار داشت: درمجموع سه هزار و ۵۶۰ تعاونی در سطح استان فعالیت دارند.
وی با اشاره به سرمایهگذاری قابلتوجه تعاونیها در سطح استان عنوان کرد: یکی از طرحهای اجراشده از سوی تعاونیها استان این نیروگاه بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بابیان اینکه در این نیروگاه ۲۶ نفر فعالیت خواهند داشت گفت: میزان سرمایهگذاری ارزی صورت گرفته در آن ۱۴ میلیارد تومان بوده است.
آشتاب همچنین میزان سرمایهگذاری ریالی این نیروگاه برق را ۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: عملیات اجرایی این نیروگاه در سال ۸۸ آغازشده و طی امسال به بهرهبرداری رسید.
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