تغییرات در ائتلاف های سیاسی برای انتخابات شورای شهر زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، انصراف 2 نفر از مهره های کلیدی اصلاح طلبان، این ائتلاف را در رسیدن به برنامه خود دچار مشکلاتی نموده است، بطوری که امامعلی دادخواه رئیس شورای راهبری ائتلاف اصلاح‌ طلبان نیز ضمن ابراز تأسف از رد صلاحیت کاندیداهای اصلی اصلاح‌طلبان و همچنین انصراف 2 نفر دیگر می گوید: بر اساس اهداف و سیاست‌ها و راهبردهای احزاب و تشکل‌ها در کشور و استان و با برگزاری جلسات مختلف با حضور نمایندگان احزاب، تشکل‌ها، مطبوعات و رسانه‌ها، شخصیت‌های مستقل سیاسی و تأثیرگذار و توجه به شرایط عمومی و تخصصی و انسجام کاندیداها و نهایتا رسیدن به ائتلاف و لیست واحد، رویکرد اصلی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان بوده است و این رویکرد صرفاً سیاسی نبوده و اکثریت کاندیداهای این ائتلاف را مدیران اجرایی قبلی و تعدادی دیگر از متخصصین مورد نیاز در شورا تشکیل می دهند که بدون هیچ ‌گونه سهم‌خواهی، از جانب احزاب انتخاب شده‌ اند.

دادخواه اندیشه و تمایل اصلاح‌ طلبی، تخصص و تجربه، سلامت دینی و اخلاقی و مالی، داشتن روحیه جمعی و گروهی، داشتن تفکر تحول‌گرا و اندیشه برنامه‌ای و میزان محبوبیت و رأی‌ آوری در بین مردم را 6 شاخص عمده و مهم در انتخاب لیست اصلاح ‌طلبان عنوان کرد و افزود: متأسفانه 2 تن از کاندیداها بنا به دلایل شخصی انصراف دادند و لیست با 7 نفر بسته شد که عبارتند از: صادق کریمی، محمود عباسی، آرزو رحمتی، امامعلی دادخواه، فرهاد اشراقی، حسن مظفری و رسول بیات.

همچنین در این میان ائتلاف اصولگرایان نیز دچار تغیرات اساسی شده و2 لیست متفاوت برخلاف خواست اصولگرایان بوجود آمده است که دراین میان لیست "شهر یاران" که با محوریت حزب موتلفه اسلامی چیده شده ، لیستی 9 نفره و دارای چهرهای شاخصی همچون کمال ‌الدین برمک، سعید رفیعی، عباس قنبری، محمدعلی سرداری، پروین حیدری، معصومه گوزلیان، رحمت ‌الله حاتمی، پرویز سیفی و رضا نظری می باشد.

عباس راشاد قائم مقام ستاد احمدی ‌نژاد در استان زنجان نیز که تمایلی برای ائتلاف با لیست ارائه شده توسط جمعیت موتلفه ندارد درخصوص موضع طرفداران و فعالان ستاد دکتر احمدی‌نژاد در زنجان می گوید : طرفداران و فعالان ستاد آقای احمدی‌نژاد زنجان، عنوان "رایحه خوش خدمت" را برای لیست خود برگزیده ‌اند.

به گفته راشاد، مصطفی بهرامیون، کاظم افشارچی، مجید ناصحی مقدم، عباس راشاد، مرتضی شهامی، عبدالله مرادی، احد محمدی، محمدجواد علیشاهی، محمد عینی‌فرد در این لیست 9 نفره جای دارند.

تیم زنجانی لیست دیگری است که در رقابت های انتخاباتی شورای شهر زنجان و در سومین روز از آن پا به عرصه رقابت گذاشت. این تیم که عنوان تمرکززدایی، یکدلی و مسکن را برای خود برگزیده با ترکیبی از خلیل آهومند،خلیل قصابی، اسفندیار سلطانی، حسن کلانتری، عبدالله زارعی، مرتضی طا هری فریدون، اصفهانیان، علی ملکی و فاطمه حیدری به عرصه رقابت های انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی شهر وروستا وارد شده است.

در این میان، کاندیداهای مستقل نیز با تمام توان و حربه های تبلیغاتی وارد عرصه شدند و با نصب پوستر در مکانهای تعیین شده در وسط شهرداری حتی بر سردر منازل و ادارات و شاخه های درختان حضور خود را در صحنه رقابت های انتخاباتی اعلام می دارند.

4 کاندیدای شورای دور دوم شهر زنجان که تبلیغات خود را ازماهها پیش در نشریه دولتی زنجان شورا شروع کرده بودند، مورد اقبال هیچ لیستی قرار نگرفتند و تنها به صورت کاندیدای مستقل حضور دارند.

گفتنی است؛ در حال حاضر 155 نفر کاندیدای شورای شهر دور سوم شهر زنجان به رقابت می پردازند که از این تعداد تنها 9 نفر وارد شورای شهر زنجان خواهند شد.