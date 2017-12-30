۵ کارگر شرکت بازیافت در حادثه سقوط به چاه فاضلاب جان باختند

محمد شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه سقوط کارگران شرکت بازیافت و مواد اولیه پلاستیک در چاه فاضلاب اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۳ و ۱۰ دقیقه به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه به دنبال اعلام این حادثه نیروهای آتش‌نشانی شهرک صنعتی و تیم‌های نجات ایستگاه چهار، پنج و ۱۵ به همراه تجهیزات تخصصی مربوطه و خودروی نجات و خودروی تخصصی مربوط به دستگاه تنفسی به محل حادثه در شهرک صنعتی جی، اعزام شدند، ابراز داشت: محل حادثه یک شرکت بازیافت و تولید مواد اولیه پلاستیکی به وسعت حدود پنج هزار متری بود که به گفته افراد حاضر در محل کارگران در حال تخلیه سبتیک اصلی چاه فاضلاب بودند که پمپ آن مسدود می‌شود و پس از اینکه یکی از کارگران برای برطرف کردن مسدودیت پمپ و در حین پایین رفتن از چاه دچار گازگرفتگی شده و درون چاه سقوط می کند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان افزود: افراد دیگر بدون علم و تجهیزات کافی، یکی پس از دیگری وارد چاه شده و پس از اولین تنفس دچار حادثه و سقوط به انتهای چاه می شوند.

وی با بیان اینکه چهار تن از کارگران تبعه افغانستان و یک نفر دیگر ایرانی بود، افزود: آتش‌نشانان در لحظه اولیه نسبت به اکسیژن دهی به چاه اقدام کرده و همزمان سه تن از آتش نشانان متبحر به سرعت با استفاده از تجهیزات ویژه حوادث چاه و همچنین با زدن دستگاه تنفسی، به منظور نجات افراد به داخل چاه رفتند.

شریعتی با اشاره به وضعیت بسیار خطرناک این حادثه حتی برای آتش‌نشانان به دلیل وجود گازهای بسیار سمی از جمله آمونیاک، سولفید هیدروژن، متان و دی‌اکسید کربن ابراز داشت: در طول عملیات بارها برای آتش‌نشانان علی‌رغم استفاده از تجهیزات تخصصی، مشکلات تنفسی پیش آمد و حتی انتشار گازهای سمی به دلیل اکسیژن دهی به داخل چاه فعالیت در بالای چاه را نیز دچار مشکل کرده بود.

وی افزود شرایط محل برای آتش‌نشانان بسیار سخت و طاقت‌فرسا بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان ادامه داد: پس از تلاش بی‌وقفه، آتش‌نشانان موفق شدند اجساد را از داخل چاه به بیرون منتقل کنند و با معاینات اولیه عوامل اورژانس حاضر در محل مشخص شد متأسفانه همه افراد در همان لحظات اولیه پس از حادثه جان باخته اند.

وی علت بروز این حادثه را رعایت نکردن اصول ایمنی و نداشتن علم کافی از گازهای کشنده چاه فاضلاب و همچنین ورود اشخاص بدون هیچگونه اطلاعات و امکانات فنی در داخل چاه فاضلاب و سپس گاز گرفتگی اعلام کرد و ابراز داشت: حادثه مشابه در هفته گذشته و رسانه‌ای شدن آن به منظور آگاهی هر چه بیشتر مردم و به ویژه کارگران کارگاه‌های صنعتی به همه شهروندان نشان داد، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی عموم افراد به داخل چاه و یا موارد این قبیل به ویژه چاه‌های فاضلاب به دلیل وجود گازهای سمی نشوند و انجام چنین مواردی را به افراد متخصص سپرده و در صورت بروز هر گونه حادثه قبل از هر اقدامی ابتدا و در اسرع وقت با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی تماس بگیرند.