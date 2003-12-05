انتخاب برندگان در خفا صورت گرفت

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" امروز داوري آثار پذيرفته شده ششمين دوسالانه نقاشي تهران در حالي صورت پذيرفت كه هيچ خبرنگاري حق حضور و تهيه خبر و گزارش از نحوه انجام اين انتخاب را نداشت .

مسئولان برپايي اين دوسالانه اعلام كرده اند برندگان را در روز سه شنبه 18 آذر در مراسمي كه به همين منظور در سالن سينما تك موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار خواهد شد ، معرفي خواهند كرد .

هيئت داوران اين دوره دوسالانه نقاشي تهران در حالي به انتخاب برندگان خود پرداخت كه در آخرين لحظات تشكيل آن دوعضو جديد علاوه بر اعضاي از پيش اعلام شده به جمع داوران پيوستند .

پيش از اين تركيب هيئت داوري اين دوره دوسالانهبه شكل زير معرفي شده بود : " جيانگ شو " رئيس آكادمي هنر چين و " تسونگ زونگ چانگ " منتقد، مدير هنري و مشاور اجرايي نمايشگاه هاي بين المللي هنگ كنگ به همراه " رعنا فرنود "، " شهلا حبيبي "، " منوچهر معتبر "، " كريم نصر "، " بابك اطميناني "، " يحيي فيوضي " و " عباس كيارستمي .

اما طي سه روز گذشته با حضور ايرما روفز دوويت از هلند و ديويد فرچكاد از امريكا درايران اين افراد نيز به تركيب هيئت داوران ششمين دوسالانه نقاشي ايران اضافه شدند .

ايرما روفز دوويت در حال حاضر مديريك گالري هنري در هلند و عضو هيئت مديره بنياد شرق و غرب است كه به دليل تحقيقاتش در زمينه فرهنگ خاور ميانه و شرق دور در كشور زادگاهش شناخته مي شود . وي همچنين تاكنون نمايشگاههايي از هنرمندان ايراني ازجمله نمايشگاه هاي "نگاهي نو به ايران " و "نقاشان زن برگزيده ايراني " را برپا گرده است .

ديويد ام فرچكاد نيز مدير و بنيان گذار موسسه جهاني هنر و هنرمند است كه در سابقه فعاليت هاي حرفه اي خود افتخار انتشار نشريه مجسمه (sculptre) را به ثبت رسانده است .

وي ترتيب دهنده نمايشگاههايي براي موزه هاي معتبر خارجي از جمله موزه گيپس در كاروليناي جنوبي بوده است كه طي آنها آثار هنرمنداني نظير مارك روتكو و فرانك لويد رايت در معرض ديد عموم مردم گذاشته مي شد .