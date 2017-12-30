حماسه ۹ دی نباید در تاریخ انقلاب فراموش شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد علی آل هاشم شنبه در همایش ۹دی که در دانشگاه تبریز و با حضور جامعه دانشگاهی و مردم ولایت مدار تبریز برگزار شد، با اشاره به ثبت روزهای بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: روز ۹دی حماسه عظیم و ماندگاری است که در تاریخ انقلاب اسلامی برای همیشه ثبت شده است.

وی افزود : در سال ۸۸ ملت ایران یک بار دیگر با آرمان های والای امام راحل و شهدای گران قدر کشور با رهبر معظم انقلاب تجدید عهد و پیمان کردند.

امام جمعه تبریز با اشاره به حضور همیشگی مردم در صحنه های انقلاب دامه داد: ملت ایران در این روز توطئه های دشمنان را نقش بر آب کردند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با هشدار در مورد فراموش کردن ابعاد حماسه ۹دی اظهارداشت: بازخوانی ابعاد حماسه ۹دی در فرصت های پیش آمده ضروری است چرا که فراموشی این حماسه موجب تحمیل هزینه های جبران ناپذیر در کشور می شود .

امام جمعه تبریز با اشاره به مشارکت بیش از ۴۰ میلیون نفر در دهمین انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: این حضور مردم می توانست علاوه بر استحکام پیوند داخلی دامنه نفوذ جمهوری اسلامی را در عرصه های جهانی به عنوان کشوری مهم و تاثیر گذار که الگوی مردم سالاری دینی را پیاده کرد پیام دموکراسی را به دنیا صادر کند اما متاسفانه وقایع تلخ بعد از انتخابات در قالب فتنه از پیش تعیین شده اجرایی شد.

حجه الاسلام آل هاشم خاطرنشان کرد:فتنه ۸۸ نتیجه طراحی دشمنان قسم خورده و در راس آنها آمریکا بود و برخی عناصر داخلی اگاهانه و نااگاهانه پازل دشمنان را تکمیل کردند.

وی درباره اقدام فتنه گران گفت: هجمه به ارزش ها و باورهای دینی و مخصوصا عاشورا که یکی از مقدسات مردم ایران است مورد هجمه قرار گرفت، زیر سوال بردن نهادهای ارزشی و قانونی نظام جمهوری اسلامی و ساختار شکنی و القای یاس و تردیدهای ذهنی از جمله اقدامات شوم فتنه گران در سال ۸۸ بود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، افزایش فشارها و تشدید تحریم ها بر علیه کشور، افزایش مطالبات دشمن در موضوع هسته ای و افزایش امید دشمنان به براندازی نظام و ضربه زدن به آرمان های نظام اسلامی را از پیامدهای فتنه در سال ۸۸ اعلام کرد.

حجه الاسلام آل هاشم در مورد دستاوردهایی که در نتیجه فتنه ۸۸ حاصل شد نیز تصریح کرد: اثبات نقش بی بدیل رهبر و ولایت فقیه، تقویت پیوند ناگستنی مردم با امام، انقلاب و رهبری و نقش بصیرت ولایت مداری در برابر توطئه های دشمنان از دستاوردهای مهم حماسه ۹ دی بود .