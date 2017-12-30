به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تخت‌شاهی مدیر عامل آبفا استان کرمانشاه از پروژه تصفیه خانه، رودخانه و خط انتقال فاضلاب شهرستان روانسر بازدید به عمل آورد.

علیرضا تخت‌شاهی در جریان این بازدید اظهار داشت: طول شبکه فاضلاب شهر روانسر نزدیک به ۵۰ کیلومتر است که بخش عمده آن به صورت مُدرن اجرایی شده و مابقی آن شبکه به صورت سنّتی است که بخش سنتی نیز با اختصاص اعتبار مطابق با برنامه زمان‌بندی، مُدرن خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۹۱ درصد جمعیت شهر روانسر تحت پوشش تاسیسات فاضلاب قرار دارند، افزود: طول خط انتقال فاضلاب شهر روانسر ۷.۲ کیلومتر است که بیشتر آن انجام شده و مقدار باقی مانده به دلیل صعوبت کارِ ناشی از بالا بودن تراز آب، ریزش ترانشه و عبور از رودخانه بوده و سخت بودن این طرح سبب کُند شدن روند پروژه شده است.

مدیر عامل شرکت آبفا استان، تصفیه‌خانه فاضلاب شهر روانسر را به لحاظ شرایط سخت آن پروژه‌ای مهم در منطقه غرب دانست و گفت: این طرح از پروژه‌های بزرگ، مهم و حیاتی در شهر روانسر است که با انجام آن، علاوه بر مسائل بهداشتی و زیست محیطی، امکان استفاده از پساب حاصل از بازچرخانی و تصفیه در زمینه استفاده مجدد برای مصرف غیر شُرب، فراهم می‌گردد.

تخت‌شاهی در ادامه افزود: تصفیه خانه روانسر در زمینی به مساحت ۴ هکتار با فرآیند لجن فعال (هوادهی ممتد) بیش از ۳۰ هزار نفر را در دوره اول و قریب به ۴۱ هزار نفر را در دوره دوم پوشش خواهد داد و این پروژه هم اکنون در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه آب شُرب شهر روانسر از طریق ۲ حلقه چاه تامین می‌شود، گفت: علاوه بر شهر روانسر، آبرسانی به تعدادی از روستاها نیز انجام می‌شود و هم‌اکنون صددرصد جمعیت شهری روانسر تحت پوشش آب شُرب سالم و بهداشتی هستند.

تخت‌شاهی اضافه کرد: طول شبکه توزیع آب ۵۲ کیلومتر و طول خط انتقال بیش از ۹ کیلومتر با تعداد ۳ باب مخزن ذخیره با ظرفیت ۵۵۰۰ مترمکعب است که مشترکان این شهرستان را تحت پوشش دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به عدم نزولات جوی و بارش کم نسبت به سال گذشته، از عموم مردم درخواست می‌شود که مصرف آب را مدیریت کنند و از مصارف غیرضروری اجتناب نمایند تا برای تامین و توزیع آب مشکلی ایجاد نشود.