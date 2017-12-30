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۹ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۰۵

نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در خمین افتتاح شد

نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در خمین افتتاح شد

خمین- همزمان با سالروز حماسه مردمی نهم دی، نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی با بیش از ۴۰ غرفه در خمین گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه شامل ۴۰ غرفه محصولات اقتصاد مقاومتی از جمله تولیدات مشاغل خانگی همچون کیف دوزی، نمد بافی و همچنین محصولات کشاورزی، محصولات دامی و برخی از محصولات در حوزه صنایع دستی می باشد که به مدت دو روز تا یازدهم دی ماه جاری صبح و عصر برپا است.

رئیس بسیج سازندگی شهرستان خمین در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه گشایش این نمایشگاه گفت: امسال ۲۸۰نفر در خمین به منظور اشتغالزایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در کلاس های آموزشی بسیج سازندگی شرکت کرده اند.

سیدحسن بهشتی ادامه داد: این کلاس های آموزشی اقتصاد مقاومتی برای ایجاد کسب و کار در زمینه پرورش قارچ، تولید زعفران، اصلاح نژاد دام، صنایع دستی و غیره تشکیل شد.

رئیس بسیج سازندگی شهرستان خمین ادامه داد: تداوم دوره های آموزش ایجاد اشتغال و تولید محصولات اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد، چرا که در رفع بخشی از مشکل بیکاری در خمین موفق عمل کرده است.

کد مطلب 4187016

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