نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در خمین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه شامل ۴۰ غرفه محصولات اقتصاد مقاومتی از جمله تولیدات مشاغل خانگی همچون کیف دوزی، نمد بافی و همچنین محصولات کشاورزی، محصولات دامی و برخی از محصولات در حوزه صنایع دستی می باشد که به مدت دو روز تا یازدهم دی ماه جاری صبح و عصر برپا است.

رئیس بسیج سازندگی شهرستان خمین در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه گشایش این نمایشگاه گفت: امسال ۲۸۰نفر در خمین به منظور اشتغالزایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در کلاس های آموزشی بسیج سازندگی شرکت کرده اند.

سیدحسن بهشتی ادامه داد: این کلاس های آموزشی اقتصاد مقاومتی برای ایجاد کسب و کار در زمینه پرورش قارچ، تولید زعفران، اصلاح نژاد دام، صنایع دستی و غیره تشکیل شد.

رئیس بسیج سازندگی شهرستان خمین ادامه داد: تداوم دوره های آموزش ایجاد اشتغال و تولید محصولات اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد، چرا که در رفع بخشی از مشکل بیکاری در خمین موفق عمل کرده است.