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۹ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۱۰

رئیس فدراسیون فوتبال:

فوتبال ساحلی در کشور توسعه می یابد

فوتبال ساحلی در کشور توسعه می یابد

شهرکرد- رئیس فدراسیون فوتبال گفت: فوتبال ساحلی در کشور توسعه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج بعد از ظهر شنبه در سفر به چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه فوتبال ساحلی در کشور توسعه می یابد، اظهار داشت: توانمندی های بسیاری برای توسعه فوتبال ساحلی در سطح کشور وجود دارد.

وی بیان کرد: فوتبال ساحلی ایران جایگاه ارزشمندی در سطح آسیا و جهان دارد.

رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد: فوتبال ساحلی کم هزینه تر از رشته های دیگر فوتبال است و توسعه این ورزش از مهمترین اهداف فدراسیون است.

تیم ملی فوتبال در هفت مسابقه تدارکاتی شرکت می کند

رئیس فدراسیون فوتبال بیان کرد: فوتبال جایگاه ارزشمندی برای مردم ایران دارد و در تلاش هستیم که جایگاه ایران در سطح فوتبال دنیا ارتقا یابد.

وی بیان کرد: ۸۰ درصد مباحث بخش ورزش به فوتبال مربوط می شود و اغلب خبرهای رسانه ها و روزنامه ها به فوتبال اختصاص دارد.

رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد: هفت مسابقه تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال تا آغاز رقابت های جهانی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 4187018

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