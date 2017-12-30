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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۵۶

مدارس ابتدایی تهران یکشنبه تعطیل است/زوج و فرد از درب منزل

مدارس ابتدایی تهران یکشنبه تعطیل است/زوج و فرد از درب منزل

مدیر روابط عمومی محیط زیست استان تهران، از تعطیلی مهدها و مدارس ابتدایی تهران و شهرستان‌های ورامین، ری، شهریار، ملارد، شمیرانات، پاکدشت، شهر قدس و قرچک در روز یکشنبه ۱۰ دی خبر داد.

امین افتخار در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران، مهدهای کودک و مدارس ابتدایی شهر تهران و شهرستان های ورامین، ری، شهریار، ملارد، شمیرانات، پاکدشت، شهر قدس و قرچک در روز یکشنبه ۱۰ دی ماه ۹۶ تعطیل خواهد بود.

وی همچنین از اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل خبر داد و افزود: فروش روزانه طرح ترافیک نیز ممنوع است.

به گفته افتخار، جلوگیری از تردد خودروهای سبک و سنگین دودزا و فاقد معاینه فنی، از دیگر مصوبات کمیته اضطرار بوده است.

وی همچنین از تعطیلی مدارس استثنایی در دو مقطع ابتدایی و متوسطه در تهران و شهرستان های تهران خبر داد.

کد مطلب 4187019
حبیب احسنی پور

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