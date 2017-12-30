دهمین جشنواره جوان سرباز در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان بوشهر عصر شنبه در این مراسم اظهار داشت: مبارزه با گناهان در دوران جوانی هنر بزرگی است و اگر کسی به مرتبه بلند الهی دست یافته است در دوران جوانی و مرهون پاک زیستن در این دوره بوده است.

حجت‌الاسلام محمدرضا تابان اضافه کرد: انسان می‌تواند در ایام جوانی به درجات بالای معنوی دست یابد به شرطی که تلاش کند از گناهان فاصله بگیرد.

وی با بیان اینکه جوان حق طلب است و می‌بایست برای رسیدن به اهداف خود از دوران جوانی بیشترین بهره را ببرد عنوان داشت: جوان مرد عقل گراست و محیط می تواند تاثیر پذیری فراوانی بر او بگذارد.

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی استان بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشنواره تجلیل، تکریم و ارائه الگوهای موفق و برتر جامعه سربازان نیروهای مسلح و فرهنگ سازی با تاکید بر ارزش‌ها و آموزهای اسلامی، انقلابی و ملی است.

سرهنگ حیدر سوسنی گفت: ارتقا روحیه و انگیزه خدمتی کارکنان وظیفه و تقویت نگرش مثبت و ارتقا رفتاری فرماندهان، مسئولان و کارکنان نسبت به جامعه سربازان از برنامه‌های بلند مدت پلیس در این حوزه است.

در پایان این مراسم از تعدادی از سربازان نمونه و منتخب با اهداء هدایا و لوح تقدیر قدردانی شد.