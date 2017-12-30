حکم شهردار منتخب گرگان تا آخر هفته ارسال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عبداللهی، شامگاه شنبه، در سی و یکمین جلسه شورای شهر گرگان، ۹ دی را روز بصیرت مردم خواند و اظهار کرد: مردم گرگان در این روز حضور عاشورایی داشتند و این روز نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و نماد عزت مردم است.

عبداللهی در خصوص حکم شهردار منتخب گرگان گفت: طبق آخرین تماسی که با وزارت کشور انجام گرفت، مقرر شد تا آخر هفته حکم شهردار گرگان اعلام شود.

گفتنی است که در بیست و پنجمین جلسه رسمی شورای شهر گرگان منتخبین مردم در شورای اسلامی شهر گرگان «عبدالرضا دادبود» را به عنوان شهردار گرگان انتخاب کردند و حکم وی برای تأیید به وزارت کشور ارسال شد.

وی که با کسب هفت رأی توانست نظر اکثریت اعضاء را جلب کرده، دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی شهری است و مدرک کارشناس ارشد رشته شهرسازی دارد.

از جمله سوابق وی می توان به معاونت عمرانی استاندار گلستان از سال ۸۸ تا ۹۲، قائم مقامی شورای هماهنگی مدیریت بحران گلستان از سال ۹۰ تا ۹۲، مدیریت کل دفتر فنی استانداری مازندران در سال های ۸۵ تا ۸۸ و رئیس کارگروه عمرانی و تاسیسات شورای پدافند غیرعامل استان گلستان از سال های ۸۹ تا ۹۲ اشاره کرد.