۹ دی نقطه جوش مردم بود/گناه اصلی در فتنه ۸۸ متوجه خواص بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رسایی عصر امروز در آئین گرامیداشت حماسه ۹ دی در محل حسینیه ثارالله آبادان افزود: امروز گرد هم آمده ایم تا درباره روزی سخن بگوییم که از نگاه رهبری این روز یوم الله نام گرفت، روزها به خودی خود با هم تفاواتی ندارند مگر به اتفاقات خاصی که در آنها رخ می دهد.

وی اظهار کرد: ۹ دی از ۹ سال پیش با حضور آگاهانه و میلیونی مردم معنای دیگری یافت، نباید گذشته را فراموش کرد برای عبور از موانع پیش رو باید سابقه تاریخی کشور را مورد توجه قرار داد و لذا بزرگداشت این روز مورد تاکید رهبری است.

رسایی تصریح کرد: برخی ها از برگزاری این مراسم خوششان نمی آید زیرا که این برنامه ها عملکرد آنان را مورد بررسی قرار می گیرد. در سال ۸۸ یک عده، به بهانه دروغ تقلب، مردم را فریب داده و برای رسیدن به مقاصد و کینه توزی های خودشان مردم را به خیابانها کشاندند.

نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دشمن از همین قدرت طلبی ها، خودخواهی ها و کینه ها بهترین استفاده را برد به طوری که برای مدت هشت ماه کشورمان با چالش مواجه شده بود، اما با حضور مردم آن فتنه جمع شد اکنون ما نیز باید آن عَلم را برداریم و وظیفه خود را به انجام برسانیم.

حجت الاسلام رسایی با اشاره به به کار بردن هزار و ۹۰۲ بار واژه ۹ دی و ۳۰۸ بار واژه فتنه ۸۸ توسط رهبری و ۲۳۴ بار سخن گفتن ایشان در مورد ۹ دی به عنوان مهم بودن این مسئله نام برد و افزود: از همین شهری که زمانی رزمندگان برای دفاع از ناموس، شرف و کیان کشورمان به جبهه ها اعزام شدند، امروز همه آمده ایم تا آماده شویم که هر جا فتنه ای هست بتوانیم از نظام در برابر شبهات دفاع کنیم. فتنه زمانی رخ می دهد که از زبان دوست حرفهایی زده شود که همان حرفهای دشمنان است.

وی با اشاره به انجام چهار کودتا در کشور پس از پیروزی انقلاب تصریح کرد: سید کاظم شریعتمداری که از روحانیون هم بودند در یکی از این کودتاها نقش داشت و با دشمن هماهنگ بود و با خنثی شدن این کودتا با دستور امام(ره) در حصر خانگی ماند تا زمانی که فوت شد، البته چهار کودتای انجام شده در کشور به شکست منجر شد. بمب گذاریهای زیادی انجام و مبارزان زادی نیز ترور شدند اما انقلاب همچنان به مسیر خودش ادامه داد.

نماینده ادوار مختلف مجلس گفت: یک جنگ فرسایشی هم رخ داد که در همین آبادان هنوز نمادها و زخمهایی از آن دوران بر پیکره و تن شهر دیده می شود البته اینها فتنه نیست زیرا در آن دشمن آشکار بود و تشخیص دوست از دشمن آشکار بود اما در فتنه آنکه در لباس دوست هست آنچه را می گوید که خوشایند دشمنان است.

وی تصریح کرد: در سال ۷۶ فتنه بعدی تحت عنوان فتنه آمریکایی ظهور یافت. در آن سال حرف اصلاحات به کار برده نشد بلکه در سال ۷۷ بعضی ها گفتند که می خواهیم برخی اصلاحات را انجام دهیم حتی در مبانی اسلامی که در این زمان رهبری گفتند اگر اصلاحات برای رفع مشکلات است ما نیز موافقیم اما اگر آن چیزی است که آمریکایی ها با آن موافقند ما مخالفیم.

عضو جامعه روحانیون گفت: در اصلاحات نیز یاران امام بودند، فتنه حتما در خیابان نیست، گاهی در کتاب و شاید هم در کنار امام وقتی از پاریس می آید، برخی ها از فتنه منتظری عبور کردند اما در فتنه بعدی سقوط کردند و یا به عکس، ۱۰ سال بعد فتنه سوم در سال ۸۸ تحت عنوان فتنه سبز یا جنبش سبز رخ داد.

حجت الاسلام رسایی افزود: در این فتنه یک عده آمدند و اعلام کردند چون در آرای مردم دست برده شده و آرا اعلام شده واقعی نیست، به میدان آمده اند، این ادعا توسط برخی افرادی بیان شد که در جمهوری اسلامی، مقام، جایگاه، تریبون، رسانه، پول و صندلی داشتند و لذا برخی از مردم باورشان شده بود که تقلب شده و عده ای نیز پشت سر آنها به راه افتادند.

وی اظهار کرد: مردمی که پشت سر آنها رفتند گناهی ندارند، گناه اصلی متوجه کسانی بود که ادعای بروز تقلب آن هم بدون سند و مدرک را ارائه کردند و جمهوری اسلامی را متهم کردند و به دست استکبار بهانه دادند، ۹ دی نقطه جوش و نقطه ۱۰۰ درجه عصبانیت مردم بود.

وی تصریح کرد: حوادثی سلسله وار انجام شد و بعد هم مردم به خیابانها ریختند و گفتند بس است دیگر، فتنه از آنجا آغاز شد که طرف وقتی رفت رای بدهد گفتند موسوی رای نیاورده چکار کنیم گفتند به خیابانها بریزید و به این ترتیب پس از انتخابات همه به خیابانها ریختند.

وی خطاب به حاضران افزود: پشت سر رهبری باشید تا نتیجه بگیرید، آنانی که از انقلاب انتقاد می کنند کسانی هستند که در انتخابات نتیجه نگرفتند، در انتخابهایمان درست دقت کنیم.