به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی جیرانی عصر شنبه در آیین گرامیداشت ۹ دی در جمع مدیران دامغان بابیان اینکه ملت ایران اهل بصیرت و تشخیص هستند و به‌موقع فتنه را شناسایی و خنثی می‌کنند، ابراز داشت: امروز دشمن ارزش‌های دینی و آرمان‌های نظام مقدس ما را مورد هدف قرار داده است تا با تضعیف باورها در قالب جنگ نرم بتواند فتنه دیگری را خلق کند.

وی بابیان اینکه مردم در این برهه باید بیش از پیش مراقب توطئه‌های رنگین دشمن باشند، افزود: سران فتنه اهل بصیرت و آگاهی نبودند لذا دشمن با شناخت این موقعیت سعی کرد تا از انتخابات ایران برای رسیدن به مقاصد شوم خود بهره ببرد که با هوشیاری مردم این فتنه خنثی شد.

مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی دامغان بابیان اینکه فتنه گران با اقدامات خود تنها بهانه به دست دشمن دادند، ابراز داشت: امروز نیز عده‌ای در داخل کشور همچنان سنگ دشمن را بر سینه می‌زنند و مدافع آن‌ها هستند که در پاسخ به این عده قلیل باید گفت مردم ایران هرگز اجازه فتنه دیگر را به دشمن نخواهند داد.

جیرانی بابیان اینکه حماسه ۹ دی روز پیروزی بصیرت مردم بر فتنه آمریکایی بود، ادامه داد: سیاست‌های استکبار در خاورمیانه شکست‌خورده است و این دشمن ناامید و درمانده می‌کوشد تا از طریق تهاجم فرهنگی بتواند به دروازه‌های اسلام نفوذ کند لذا برای انتقام‌جویی هرلحظه در اندیشه توطئه و فتنه دیگر است لذا هوشیاری مردم امروز یک ضرورت است.

وی افزود: رهبران فتنه در روز عاشورای سال ۸۸ حرمت‌شکنی کردند که مردم با بصیرت ایران توانستند با آگاهی و بصیرت مانع از خیانت وابستگان به دشمن شوند.