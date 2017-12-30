خروش مردم در ۹ دی طومار ساختارشکنان را در هم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سقای بی‌ریا شامگاه شنبه در «چهارمین همایش در امتداد امام (ره)» که در کانون پرورش فکری کودکان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری چنین همایش هایی برای این است که چراغی از گذشته برای پرتو افکنی آینده خود روشن کنیم.

حجت الاسلام سقای بی‌ریا افزود: مساله فتنه، مبارزه و مقاومت چیزی است که در تاریخ انبیاء و ائمه اطهار( ع) و تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب سربلند اسلامی و نظام جمهوری اسلامی مشاهده کرده و می کنیم و آینده هم از اینها استثنا نیست.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن مجید خاطر نشان کرد: علت اینکه عده ای از امتهای گذشته موفق نشدند این است که آنها گمان می کردند فتنه ای در کار نیست و نتوانستند از ابزار بصیرتی خود بهره بگیرند و برای مقابله با آن فتنه آماده شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: شرط اینکه انسان و جامعه ای بتواند به راه خود ادامه دهد این است که بداند پیش روی خودش امتحانها و فتنه هایی وجود دارد، آمریکا زمانی ایران را تهدید می کرد و آنجا امام فرمود شما می خواهید بر مردم بصیر ایران حکومت کنید؟

حجت الاسلام سقای بی‌ریا با بیان اینکه انقلاب ما بنیان های مستحکمی دارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران واقعی است و از صدر اسلام تا کنون حکومتی به این استحکام نیامده است.

وی قانون اساسی جمهوری اسلامی را یک سند پرافتخار برای امام، شهدا و خبرگانی دانست که این سند را تنظیم کردند، این نظام بر اساس قرآن و دستورات الهی تنظیم شده است که در راس آن یک مدیر آگاه و عادل وجود دارد.

عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره) قم بیان کرد: مدیری که در رأس آمریکاست مدیری سبکسر و دارای مشکلات اخلاقی جنسی است و هیچگاه در جهان موفق نخواهد شد.

وی افزود: برخی فکر می کنند ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران یک دیکتاتوری است، در پاسخ به این افراد باید بگوییم اینطور نیست بلکه تمام نظام های عالم از هر نوعی که باشد یک نفر در راس قدرت در زمان حکومت کردن قرار دارد و در جمهوری اسلامی رهبر و ولی فقیه به عنوان دو پایه اساسی اسلام، مواظب است که در عمل انقلاب از مسیر اسلام و آرمانهای انقلاب خارج نشود و کنار نرود و استحاله نشود.

جمهوری اسلامی ایران واقعی است و از صدر اسلام تا کنون حکومتی به این استحکام نیامده است

وی افزود: خیلی از مسئولین از جمله رئیس جمهور، اعضای شورا و ... توسط آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و رهبر توسط خبرگانی تعیین می شود که خود مردم انتخاب کرده اند. امام فرمود ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است و ولایت فقیه است که رئیس جمهور را کنترل و بر مجلس و قوای سه گانه نظارت دارد و حق انتصاب دارد.

حجت الاسلام سقای بی‌ریا اظهار داشت: در زمان ولایت رهبر انقلاب چشمه های بسیاری از رای او مشاهده کردیم و پاکدستی او را در زندگی و ساده زیستی خود و فرزندانش مشاهده کردیم و کسی است که پیرو امام راحل است. متاسفانه برخی افراد در صدد هستند که برخی ضعفها را به رهبر انتساب دهند اما رهبر خطوط و سیاستها را بیان می کند و مسئولین باید بر اساس خط رهبری حرکت کند.

وی با اشاره به اینکه هرجا مسئولین بر خط رهبر عمل کردند کشور پیشرفت کرده است و هرجا بی اعتنایی کردند زمین خوردیم، افزود: همزمان با برجام، مبارزه با داعش را داشتیم، مبارزه با داعش که وظیفه نیروی قدس بود زیر نظر رهبر عمل کردند و کاملا موفق شدند با ۱۰ رهنمود امام، نیروها راهکارهایی به دست آورند و اجرا کردند و دیدیم که ورق برگشت و پیروزی آنها رقم خورد و آخرین پرچم داعش توسط نیروهای ایران پایین کشیده شد.

وی گفت: در این راستا باید بگوییم شکل دخالت ما در کشورهای دیگر مثل آمریکا نیست بلکه آنقدر زیبا عمل می کنند که وقتی داعش نابود می شود مردم و نظام سوریه احساس می کنند خودشان این کار را کردند. در مسائل اخیر عراق رهبر خطاب به عراقیها فرمود مبادا ننگ جدا شدن از کردستان بر پیشانی شما بخورد و همین سبب شد مواضع خود را عوض کنند.

عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره) قم با تاکید بر اینکه تمام دستورات رهبر دقیق و بسیاری از مسئولین امروز و دیروز جمهوری اسلامی مدیون دقت های ظریف آقا هستند، گفت: در برجام رهبر خطوط قرمز را مشخص کرد هرچند عمل نکردند و بدون بررسی در ۲۰ دقیقه مجلس آنرا تصویب کرد.

وی افزود: برجام امضاء شد و آقا فرمود حال اورانیوم غنی شده را که می خواهید بفرستید در یک محموله نفرستید قسمتی را ارسال کنید ببینید آمریکا هم یک قدم برمی دارد سپس محموله دوم را ارسال کنید اما رئیس جمهور تمام اقدامات را یکجا انجام داد و طی یکماه همه اورانیوم را خارج فرستاد و قلب راکتور اراک را از سیمان پر کرد این در حالی بود که رقیب یک قدم برنداشت و هنوز هم برنداشته است.

وی گفت: الان وقتی از رئیس بانک ملی نتیجه برجام را سوال می کنند در پاسخ می گوید هیچ اتفاقی نیفتاده به جای نفت یک ریال هم به ما نمی دهند و در عوض کالاهای تحمیلی و انتخاب شده آنها را باید وارد کنیم.

حجت الاسلام سقای بی‌ریا با اشاره به اینکه رهبر انقلاب وضعیت معیشت مردم را نگران کننده دانست و گفت؛ دولت در این رابطه مسئول است و باید پاسخگو باشد.

وی تاکید کرد: ما از طریق مبادلات تجاری با کشورهای همسایه می توانیم بسیاری از مشکلات تجار را حل و فصل کنیم اما این فرصت را از دست می دهیم و برای کارخانه هایی که نیاز به کمک دارند دل به سرمایه گذاری خارجیها بستیم.

وی با بیان اینکه امروز در کشور روند توام با عقلانیت را مشاهده نمی کنیم، گفت: دولت باید از معیشت مردم گره گشایی کند و در این راستا مجلس موظف است لایحه را به نفع مردم بررسی کنند. این روزها شاهدیم عده ای شعارهای ساختار شکن می دهند و با پرتاب سنگ و... اغتشاش می کنند، اولا باید بگوییم اینها همیشه وجود داشته است مگر در فتنه ۸۸ دهها برابر این به خیابان نریختند! اما ۹ دی خروش مردم با اشاره رهبر طومار افراد ساختار شکن را درهم شکست الان هم هیچ نگرانی وجود ندارد.

عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره) قم افزود: حقوق مردم باید منصفانه طلب شود نه با شعارهای ساختار شکن، رهبر انقلاب هم حق مردم را می خواهند و مسئولین باید درددل مردم را گوش دهند و چاره اندیشی کنند.