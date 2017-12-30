به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی عصر شنبه در آیین گرامیداشت ۹ دی در جمع مدیران دامغان بابیان اینکه درایت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب آتش فتنه ۸۸ را به خاکستر نشاند، ابراز داشت: حماسه ۹ دی به دشمنان و فتنه گران اثبات کرد که آنان در برنامه‌ریزی‌های خود موفق نبوده و هرگز نمی‌توانند با آشوب و درگیری به نتیجه برسند.

وی بابیان اینکه حضور پرشکوه مردم در عرصه‌های مختلف بزرگ‌ترین سرمایه نظام اسلامی محسوب می‌شود، افزود: حماسه ۹ دی نه گفتن به یاوه‌گویی‌های آمریکا و اسرائیل بود که این حرکت آرمانی برای همیشه در حافظه تاریخی ایران ماندگار شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بابیان اینکه پیام مهم و ماندگار حماسه ۹ دی حمایت از حریم ولایت، رهبر معظم انقلاب و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی است، ابراز داشت: مردم در ۹ دی همه یکپارچه و یک‌صدا به صحنه آمدند و با سردادن شعار مرگ بر آمریکا به دنیا فهماندند که این کشور قابل‌اعتماد و مذاکره نیست.

حسن بیگی در ادامه تصریح کرد: اولین نشانه اهل بصیرت دشمن‌شناسی است که ملت ایران با بصیرت توانستند فتنه گران را شناخته و ترفندهای آنان را قبل از شکل‌گیری خنثی کنند.

وی افزود: تبعیت نکردن از قوانین نظام جمهوری اسلامی به معنای همراهی با آمریکا است لذا باید با هوشیاری راه همراهی با عناصر ضدانقلاب و دشمنان خارجی که همان پیاده کردن اهداف استکبار است، را مسدود کنیم.