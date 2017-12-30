به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام کمیته اضطرار آلودگی هوای اراک، به دلیل انباشت میزان آلاینده ها در روزهای اخیر و احتمال افزایش آلودگی هوای اراک در روز یکشنبه دهم دی ماه، تمامی مقاطع تحصیلی در این شهر تعطیل اعلام شدند.

براساس این گزارش، این مقاطع آموزشی شامل پیش دبستانی، دبستان، متوسطه و دانشگاه ها و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی و همچنین مهدهای کودک است که فردا در اراک تعطیل هستند.

گفتنی است ادارات دولتی و بانک ها در روز دهم دی ماه تعطیل نیستند و امتحانات فردا به روزهای دیگر موکول شد که زمان برگزاری آن به دانشجویان و دانش آموزان اطلاع رسانی می شود.