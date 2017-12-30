  1. استانها
  2. مرکزی
۹ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۵۷

براساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا؛

تمامی مقاطع تحصیلی آموزشی و دانشگاه‌های اراک فردا تعطیل است

تمامی مقاطع تحصیلی آموزشی و دانشگاه‌های اراک فردا تعطیل است

اراک- تمامی مقاطع تحصیلی آموزشی، دانشگاه ها و مهدکودک های شهر اراک فردا(دهم دی ماه) به علت آلودگی هوا تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام کمیته اضطرار آلودگی هوای اراک، به دلیل انباشت میزان آلاینده ها در روزهای اخیر و احتمال افزایش آلودگی هوای اراک در روز یکشنبه دهم دی ماه، تمامی مقاطع تحصیلی در این شهر تعطیل اعلام شدند.

براساس این گزارش، این مقاطع آموزشی شامل پیش دبستانی، دبستان، متوسطه و دانشگاه ها و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی و همچنین مهدهای کودک است که فردا در اراک تعطیل هستند.

گفتنی است ادارات دولتی و بانک ها در روز دهم دی ماه تعطیل نیستند و امتحانات فردا به روزهای دیگر موکول شد که زمان برگزاری آن به دانشجویان و دانش آموزان اطلاع رسانی می شود.

کد مطلب 4187046

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها