سرمایه گذار شکاری برای صید نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حضرتی شنبه شب در جلسه سرمایه گذاری استان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در شرایطی که حرف از حمایت از سرمایه گذار می زنیم اما در عمل نتوانسته ایم رضایت متقاضیان سرمایه گذاری را جلب کنیم و نگاه ما به این افراد منطقی نیست.

وی اضافه کرد: برخی از مدیران دستگاههای اجرایی فکر می کنند سرمایه گذار مانند یک شکار خوش خط و خال است و م خواهند شکارش کنند و در همان ابتدای کار می خواهند هرچه دارد برای دولت بگیرند و اجازه نمی دهند خودش را پیدا کند در حالی که باید اجازه دهیم کارش را انجام دهد و بعد حق دولت را بگیریم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین یادآورشد: یک سرمایه گذار برای راه اندازی مجموعه نمونه گردشگری ۱۶ سال پیش وارد استان شده و هنوز نتوانسته ایم زمین مورد نیازش را تامین کنیم واقعا کجای دنیا اینگونه است که یک سرمایه گذاری بیست سال طول بکشد و اینکه بخواهیم در ابتدای کار با دهها مورد عوارض و هزینه هرچه دارند به دستگاههای دولتی بدهند و بروند و با این رویه تعدادی از سرمایه گذاران از ماندن در قزوین پشیمان شده اند.

وی اضافه کرد: شهر آبگرم شبکه فاظلاب ندارد ولی مدیران دولتی فقط خسارت فاضلاب را از این سرمایه گذار می خواهند و بارها طرح را متوقف کرده اند در حالی که همین متقاضی همه شهر را آسفالت کرده و به تعهداتش تا حدودی پایبند بوده و اگر اشکالی هم دارد ما موجب آن شده ایم.

حضرتی اظهارداشت: حضور یک سرمایه گذار ارزش افزوده زمینهای شهر ابگرم را که زمانی مخروبه بود بالا برده و هنوز قدردان این حضور نیستیم و آنقدر کارش را طولانی می کنیم تا پشیمان شود و از استان برود.

وی در خصوص انتقاد به عمل نکردن سرمایه گذار به برخی تعهداتش اضافه کرد: درخواست می کنم اگر قرار است به سرمایه گذار نمره دهیم همه مقدورات و خدماتی که داده ایم را بررسی و ارزیابی کنیم و سپس قضاوت کنیم.

حضرتی گفت: باید به سرمایه گذار به عنوان یک فرصت نگاه کنیم نه شکاری که می تواند برای ما نفعی داشته باشد و بسرعت وضعیت خود را روشن کنیم تا تعیین تکلیف شود.