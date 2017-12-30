منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات ستاد مدیریت بحران در حوزه افزایش آلاینده‌های موجود در هوای اصفهان که با حضور استاندار برگزار شد، اظهار داشت: رصد ۱۷ ایستگاه سنجش آلاینده های شهر اصفهان بیانگر افزایش آلاینده ها در شهر است.

وی افزود: بر این اساس فردا مدارس دوره ابتدایی و پیش دبستانی شهرهای اصفهان، شاهین شهر و برخوار، مبارکه، زرین شهر، خمینی شهر، فولادشهر، فلاورجان و پیربکران تعطیل خواهد بود.

رئیس ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه راه‌اندازی پایگاه‌های سلامت در میادین اصلی شهر و اجرای طرح های ترافیکی و برخورد با صنایع آلاینده از مصوبات جلسه امشب بوده است، اضافه کرد: برای بررسی وضعیت مدارس برای روز دوشنبه نیز فردا تصمیم گیری می شود.