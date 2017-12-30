۹ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۲۶

رئیس ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان:

مدارس ابتدایی و پیش‌دبستانی اصفهان فردا تعطیل است

اصفهان – رئیس ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بنا بر مصوبات ستاد مدیریت بحران استان اصفهان فردا مدارس ابتدایی و پیش دبستانی اصفهان و هفت شهرستان استان تعطیل اعلام شد.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات ستاد مدیریت بحران در حوزه افزایش آلاینده‌های موجود در هوای اصفهان که با حضور استاندار برگزار شد، اظهار داشت: رصد ۱۷ ایستگاه سنجش آلاینده های شهر اصفهان بیانگر افزایش آلاینده ها در شهر است.

وی افزود: بر این اساس فردا مدارس دوره ابتدایی و پیش دبستانی شهرهای اصفهان، شاهین شهر و برخوار، مبارکه، زرین شهر، خمینی شهر، فولادشهر، فلاورجان و پیربکران تعطیل خواهد بود.

رئیس ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه راه‌اندازی پایگاه‌های سلامت در میادین اصلی شهر و اجرای طرح های ترافیکی و برخورد با صنایع آلاینده از مصوبات جلسه امشب بوده است، اضافه کرد: برای بررسی وضعیت مدارس برای روز دوشنبه نیز فردا تصمیم گیری می شود.

    • راضیه IR ۰۰:۵۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      دانش آموزان و دبیران متوسطه اول و دوم هم که برند تو این هوای آلوده بمیرن!
    • حمید رمضانی IR ۰۶:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      شهر سجزی آلوده ترین شهر استان اصفهان میباشد. ولی تعطیل نیست معلومه این کار یه کار سیاسی است وربطی به آلودگی هوا ندارد
    • ناصر IR ۰۹:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      چرا فقط مدارس ابتدائي وراهنمائي مگر بقيه افراد ريه ندارند يا ريه آنها صافي دارد اگر هوا ناسالم است براي تمام کارمندان وتمام مقاطع ناسالم است.
    • ناصر IR ۱۱:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      سلام فردا يعني دوشنبه يازدهم دي96؟
    • کیان IR ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      باید زود تر اطلاع رسانی شود بعد لطفا دبیرستان دوره اول و دوم هم تعطیل کنید تو این هوا آلوده
    • رضا IR ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      چرا راهنمایی هارا تعطیل نمی کنید مگه ما ریه نداریم
    • مهدی خزعلی GB ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      این دانش اموزان دبیرستان و راهنمایی ریه ندارن؟ یکسری ادم بی فکر که تا بحال بیرون نرفتن اینطوری میکنن. ادم تا چه حد بی فکر و بی عقل. تبعیض تاکی؟ بی شعوری تا چه حد؟
    • D IR ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      نه ! تو رو خدا تعطيل نكنيد ...ما امتحان داريم :|

