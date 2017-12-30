به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد اردبیل، هاشم علایی در دیدار با مسئولان گمرک بیله سوار افزود: نظارت برکیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی در گمرک بیله سوار از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: با توجه به فعالیت ۲۴ ساعته گمرک بیله سوار در آینده نزدیک، ضروری است کیفیت صادرات و واردات کالاها به دلیل اهمیت بالا تشدید شود.

مدیرکل استاندارد استان تاکید کرد: در این راستا روند نمونه برداری و نظارت برکیفیت کالاهای صادراتی وارداتی از سوی اداره‌کل استاندارد و شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده تسهیل خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با هماهنگی فرمانداری بیله سوار، تمامی ادارات اجرایی این شهرستان در راستای توسعه استانداردسازی کالاها و خدمات از جمله آسانسورهای عمومی ساختمانهای اداری و بیمارستان ها همکاری لازم را انجام دهند.

علایی با اشاره به لزوم تسهیل روند کاری بازرسان همکار اداره استاندارد یادآور شد: همکاری بین دستگاهی در روند ارتقا و ارایه خدمات بهتر تاثیرگذار است.