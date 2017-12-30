اعتراض به گرانی ها منجر به تجمعات گسترده نشود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در مسجد جامع جویبار گفت: حماسه تارخی ۹ دی در سال ۸۸ یک حرکت خودجوش مردمی بوده و این روز پرشور تر از راهپیمایی ۲۲ بهمن و روز قدس برگزار شد.

وی با اعلام اینکه در اهمیت چیزی با اهمیت تر از ولایت عنوان نشده است، افزود: امامت و ولایت لطف الهی به بشریت بوده است و آنهایی که مدعی قبول ولایت فقیه هستند این را باید در عمل نشان دهند.

امام جمعه قائمشهر با اشاره به اینکه جامعه ای که لایق داشتن امامت باشد الطاف خدای رحمان را ارزانی خواهد داشت، افزود: نبود ولایت فقیه در هرجامعه ای اساس و بنیاد آن مملکت بر اساس طاغوت خواهد بود.

وی بیان کرد : امام راحل پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچگاه به نیاوران و سعدآباد قدم نگذاشت چرا که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به دنبال کاخ اقتدار ملت، اسلام و قران بود.

آیت الله معلمی با تاکید براینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنی معاندان کشور بیشتر از گذشته شده است، گفت: دشمنان کشور به دنبال ساختن کشوری مصرفی براساس کشورهای وابسته برای ایران بودند که با همت و تلاش مردم ایران تیر دشمن به هدف ننشست.

نماینده مردم استان مازندران در مجلس خبرگان در ادامه با بیان اینکه اگر دولت و ملت خالصانه رهرو ولایت فقیه باشند موفقیت لازم را کسب خواهند کرد، اظهار داشت : همه به واقع می دانند که پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع جانانه از کشور به دست چه کسانی به سرانجام رسید و اگر یک دوره اداره کشور به این افراد واگذار شود شاهد اتفاقات خوب در کشور خواهیم بود.

وی بستر مناسب برای فتنه گران و عناصر داخلی وابسته به دشمن را انتخابات بیان و خاطر نشان کرد: عناصر و فتنه گران با عنوان تخلف در انتخابات شورش های خیابانی در سال ۸۸ در کشور به راه انداختند که با رهبری فرزانه رهبر انقلاب و حضور پرشور مردم‌این شورشها ختم به خیر شد.

آیت الله معلمی با اشاره به اینکه مردم حق اعتراض به گرانی ها رادارند، افزود: اعتراض به گرانی ها نباید به راه افتادن در خیابانها و تجمعات گسترده باشد چرا که این کار شیطان است و مردم باید مطالبات خود را از نمایندگان مجلس وصول کنند.

معلمی در ادامه به گرانی ۵۰ درصدی بنزین در کشور اشاره کرد و گفت: قطعا این گرانی افزایش کالاها را به دنبال خواهد داشت ودر اینجا این سوال پیش خواهد آمد که دولت چرا در این زمینه تدبیری نکرده است.

امام جمعه قائمشهر با تاکید براینکه جامعه بصیر باید مشکلات خود را از راه قانونی حل و فصل کند، افزود: دشمنان برای آشوب های خیابانی مردم هزینه های هنگفت کرده اند چرا که آنان به دنبال رفاه مردم ایران نیستند.

معلمی بیان کرد: ایران قطب و محور مقاومت در منطقه شده است و با پیروزی انقلاب منافع آمریکا به خطر افتاده است که دشمنان همواره به دنبال آسیب به ملت ایران ودر اختیار گرفتن منافع و منابع کل منطقه هستند.

امام جمعه قائمشهر با اشاره به اینکه عزت اهل ایمان در سایه امامت فراهم می شود، گفت : مردم در حماسه ۹ دی ۸۸افتخار دیگری خلق کردند و این حضور حماسی باید هرساله عنوان و تکرار شود.