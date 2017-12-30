به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه پوستر ۹ دی شامل آثاری از هنرمندان پیشکسوت و جوان و به مناسبت گرامیداشت حماسه ۹ دی در گالری ابوالفضل عالی برگزار شد.

به گفته سید مسعود شجاعی مدیر مرکز تجسمی حوزه هنری، در این نمایشگاه ۸۰ پوستر از ۵۰ هنرمند عرضه و به نمایش گذاشته شده است.

وی درباره دلایل انتخاب عنوان و برگزاری این نمایشگاه گفت: در این روز خاص شاهد اتفاقی بودیم که می‌توان آن را با روز پیروزی انقلاب اسلامی مقایسه کرد. مردم ما در این روز متوجه حضور فتنه و هتک حرمت به مقدساتشان شدند و به صورت خودجوش به خیابان‌ها آمدند و بار دیگر با حضور خود نشان دادند که این انقلاب یک انقلاب مردمی است.

این کاریکاتوریست ادامه داد: در جنگ تحمیلی تمام استکبار در مقابل ما ایستاد، اما مردم خوب کشور نشان دادند که تا چه اندازه به آرمان‌ها و انقلابشان پایبند هستند. فتنه ۸۸ هم‌ قائله‌ای بود که باز هم مردم با درایت خودشان آن را ختم کردند.

شجاعی طباطبایی اظهار کرد: مردم وقتی دیدند نسبت به تمامی داشته‌های دینی و دستاوردهای آنها هجمه صورت گرفته است، به میدان آمده و از ارزش‌ها و کیان خود دفاع کردند و درایت مقام معظم رهبری در این حادثه دیدنی بود.

وی با تاکید بر لزوم کار هنری و تجسمی برای حماسه ۹ دی، بیان کرد: پوستر پیام‌رسانی سریعی برای مخاطب دارد و آثار ارایه شده در این نمایشگاه هر کدام به نوعی پیامی واضحی از دسیسه‌ها و حضور مردم و شکست دسیسه‌گران دارد.



مدیر بخش تجسمی حوزه هنری بیان کرد: در این مراسم میزبان هنرمندان پیشکسوتی که خود نیز سهمی در این نمایشگاه دارند، مثل احمدرضا دالوند و محمد حسین نیرومند بودیم. هنرمندان حوزه های دیگر مثل علیرضا قزوه شاعر انقلابی کشور نیز از نمایشگاه بازدید کردند و چند نفر از شخصیت‌های سیاسی کشور نیز قرار است به دیدن آثار ارایه شده در این‌نمایشگاه بیایند.

وی افزود: تمام تلاش ما این بود که از همه هنرمندان در نسل‌های مختلف در برگزاری و ایجاد اثر برای این روز مهم استفاده کنیم. در این اتفاق خانه طراحان انقلاب اسلامی همدان سنگ تمام گذاشتند و استان‌های اصفهان، مشهد و یزد حضور و یاری پر رنگی داشتند.

شجاعی در پایان اظهار کرد: در حوزه گرافیک و طراحی پوستر، شهرستان‌ها از تهران پیشی گرفته اند. بسیاری از شهرستان‌ها جوانان خوش ذوق و هنرمندی دارند که کارهای فاخر و قابل قبولی را طراحی می‌کنند و ما بسیار خوشحالیم که این جوانان با توانایی بالا در کنار هنرمندان پیشکسوتمان می‌درخشند.