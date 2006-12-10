این شیرین ترین برد زندگی حرفه ایم بود/ به فدراسیون فوتبال بگویید ما اینجا هستیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، رنه سیموئز که پس از پیروزی تیم فوتبال امید کشورمان مقابل چین در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: من به عنوان یک فوتبالیست و مربی حرفه ای از تماشای این بازی لذت بردم و همه دیدید که فوتبال در آسیا چگونه پیشرفت کرده است.

وی تصریح کرد: این دیدار یک بازی زیبا و جذاب بود که تیم ما در آن فوق العاده کار کرد و من از تک تک بازیکنانم به خاطر روحیه جنگجویی و تلاش بیش از حدشان تشکر می کنم.

وی اضافه کرد: تیم ما در این بازی فوق العاده کار کرد و یک ماراتن واقعی فوتبال را پیروز شد که اعتقاد دارم این حق تیم ما بود و تمام بازیکنان برای این پیروزی به سختی های زیادی را متحمل شدند که این برای من غیر باور بود.

سیموئز افزود: در طول35 سالی که با فوتبال زندگی می کنم تاکنون مشکلاتی که طی 20 روز گذشته بازیکنان موفق شدند بر آن فائق بیایند را ندیده بودم و این من را متعجب کرده است.

وی اظهار داشت: تمام بازیکنان با جان و دل برای تیم زحمت کشیدند بدون اینکه کمترین حمایتی از آنها صورت بگیرد و من ناگزیر بودم خودم به آنها قول بدهم از آنها حمایت کنم.

وی تاکید کرد: فقط به فدارسیون فوتبال بگویید ما اینجا هستیم در دوحه و تیم ایران در بازیهای آسیایی حضور دارد.

سیموئز درخصوص شیوه بازی تیم امید پس از ده نفره شدن تیم چین گفت: معمولا زمانی که تیمها یک یارشان را از دست می دهند بیشتر تلاش می کنند و در مقابل تیمی که یک بازیکن بیشتر دارد امکان دارد کمتر برای پیروزی تلاش کند و ما امروز با چنین شرایطی روبرو بودیم البته چین هم یک تیم خوب و هماهنگ بود که من اعتقاد دارد در المپیک 2008 جزو یکی از مدعیان خواهد بود.

وی در خصوص اشتباهات تمام نشدنی خط دفاع و دروازه بان تیم امید گفت: به هرحال نمایش فوتبال زیبا تاوانی دارد و ما برای زیبا بازی کردن باید تاوان آن را بدهیم. من منکر اشتباهات خط دفاعی و دروازه بان نیستم اما هر بازیکنی ممکن است اشتباه کند.

وی گفت: ازعملکرد بازیکنانم راضی هستیم آنها با مشکلات روحی روانی بسیاری وارد مسابقات شدند ولی هرگزانگیزه شان را برای پیروزی از دست ندادند و این روحیه برای من بسیارعجیب است و بازیکنان برزیلی را برای من تداعی می کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال امید درپایان درخصوص گل آرش برهانی و مکثی که برای به ثمر رساندن گل داشت گفت: این حرکت آرش معنای توهین آمیزی نداشت و تنها برای ابراز شادی پس از گل بود اما اگر حرکت او برداشت دیگری داشته من از طرف همه ایرانی ها از چینی ها عذرخواهی می کنم.