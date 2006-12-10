تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه نوزدهم آذرماه سال 1385 هجری شمسی ، مقارن است با هجدهم ذیقعده الحرام سال 1427 هجری قمری و برابر است با دهم دسامبر سال 2006 میلادی .

ورزشکاران کشورمان امروز در رشته های زیر در بازی های آسیایی دوحه با حریفان خود رقابت می کنند:



* بوکس :

‪ ۹۱‬کیلوگرم : علی مظاهری

* تکواندو :

‪ ۵۹‬کیلوگرم زنان : مرجان تاتلاری

‪+ ۷۲‬کیلوگرم زنان : افسانه شیخی

‪ ۶۷‬کیلوگرم مردان : علیرضا نصر آزادانی

‪ +۸۴‬کیلوگرم مردان : مهدی نوایی

* دوومیدانی :

دهگانه ‪ ۱۰۰‬متر : هادی سپهرزاد

پرتاب وزنه : مهدی شاهرخی

دهگانه پرش طول : هادی سپهرزاد

دهگانه پرتاب وزنه : هادی سپهرزاد

دو ‪ ۸۰۰‬متر : احسان مهاجر شجاعی

پرش ارتفاع دهگانه : هادی سپهرزاد

پرتاب دیسک : احسان حدادی و عباس صمیمی

دو ‪ ۲۰۰‬متر زنان : مریم طوسی

دهگانه ‪ ۴۰۰‬متر : هادی سپهرزاد

* دوچرخه‌سواری :

اسپرینت : علیرضا احمدی ، محمد ابوحیدری ، فرشید فارسی نژادیان و محمود پراش

‪ ۴‬کیلومتر تعقیبی رده‌بندی فینال

تیمی اسپرینت فینال

* سوارکاری :

پرش با اسب /تیمی/

* شطرنج :

شطرنج تیمی

* شمشیربازی :

سابر انفرادی : پیمان فخری و مجتبی عابدینی

* قایقرانی :

کایاک یک نفره ‪ ۱۰۰۰‬متر : بابک ثمری

کانو یک نفره ‪ ۱۰۰۰‬متر : شاهو ناصری

کایاک دو نفره ‪ ۱۰۰۰‬متر : رضا رئیسی و عباس صیادی

کایاک یک نفره ‪ ۱۰۰۰‬متر مرحله نیمه نهایی

کانو یک نفره ‪ ۱۰۰۰‬متر مرحله نیمه نهایی

* کشتی فرنگی :

‪ ۵۵‬کیلوگرم : جاسم امیری

‪ ۶۶‬کیلوگرم : حمید ریحانی

‪ ۸۴‬کیلوگرم : سامان طهماسبی

‪ ۱۲۰‬کیلوگرم : مهدی شربیانی

* واترپلو :

ایران با کره جنوبی

امروز همچنین هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال در شهرهای مختلف پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است:



سایپا - ذوب آهن (ورزشگاه انقلاب کرج)

راه آهن - ملوان انزلی (ورزشگاه اکباتان تهران)

ابومسلم - فولاد خوزستان (ورزشگاه ثامن الائمه مشهد)

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - مس کرمان (ورزشگاه نقش جهان اصفهان)

برق شیراز - فجر شهید سپاسی شیراز (ورزشگاه حافظیه شیراز)

پیکان تهران - پاس تهران (ورزشگاه ایران خودرو تهران)

پرسپولیس - صبا باتری (ورزشگاه آزادی تهران)

استقلال اهواز - استقلال تهران (ورزشگاه تختی اهواز)



برنامه فوتبال لیگ های خارجی هم به این ترتیب است:

لیگ برتر:

چلسی - آرسنال

سری آ:

میلان - تورینو

آتالانتا - مسینا

کالیاری - پارما

کاتانیا - اودینزه

کیه وو - فیورنتینا

امپولی - اینتر

سامپدوریا-سیه نا

لاتزیو - رم

لالیگا:

آتلتیک بیلبائو- رکرتیوو هوئلوا

سلتاویگو- ویارئال

گتافه - رئال بتیس

جیمناستیک - لوانته

اوساسونا- مایورکا

راسینگ سانتاندر - زاراگوزا

آتلتیکو مادرید - اسپانیول

والنسیا - دپورتیوو لاکرونیا

بوندس لیگا:

شالکه - بروسیا دورتموند

ولفسبورگ - آلمنیا آخن

لوشامپیونه:

لیل - سنت اتی ین

لیون - پاری سن ژرمن



