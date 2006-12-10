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۱۹ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی : دهمین روز بازی های آسیایی دوحه امروز در حالی آغاز می شود که ورزشکاران ما در رشته های مختلف از جمله کشتی فرنگی به مصاف حریفان خود می روند و از بخت کسب مدال برخوردارند.

به گزارش خبرنگار مهر،  امروز یکشنبه نوزدهم آذرماه سال 1385 هجری شمسی ، مقارن است با هجدهم ذیقعده الحرام سال 1427 هجری قمری و برابر است با دهم دسامبر سال 2006 میلادی .
ورزشکاران کشورمان امروز در رشته های زیر در بازی های آسیایی دوحه با حریفان خود رقابت می کنند:

* بوکس :
‪ ۹۱‬کیلوگرم : علی مظاهری

* تکواندو :
‪ ۵۹‬کیلوگرم زنان : مرجان تاتلاری 
‪+  ۷۲‬کیلوگرم زنان : افسانه شیخی
‪ ۶۷‬کیلوگرم مردان : علیرضا نصر آزادانی
‪ +۸۴‬کیلوگرم مردان : مهدی نوایی

* دوومیدانی :
دهگانه ‪ ۱۰۰‬متر : هادی سپهرزاد
پرتاب وزنه : مهدی شاهرخی
دهگانه پرش طول : هادی سپهرزاد
دهگانه پرتاب وزنه : هادی سپهرزاد
دو ‪ ۸۰۰‬متر : احسان مهاجر شجاعی
پرش ارتفاع دهگانه : هادی سپهرزاد
پرتاب دیسک : احسان حدادی و عباس صمیمی
دو ‪ ۲۰۰‬متر زنان : مریم طوسی
دهگانه ‪ ۴۰۰‬متر : هادی سپهرزاد

* دوچرخه‌سواری :
اسپرینت : علیرضا احمدی ، محمد ابوحیدری ، فرشید فارسی نژادیان و محمود پراش
‪ ۴‬کیلومتر تعقیبی رده‌بندی فینال
تیمی اسپرینت فینال

* سوارکاری :
پرش با اسب /تیمی/

* شطرنج :
شطرنج تیمی

* شمشیربازی :
سابر انفرادی : پیمان فخری و مجتبی عابدینی

* قایقرانی :
کایاک یک نفره ‪ ۱۰۰۰‬متر : بابک ثمری
کانو یک نفره ‪ ۱۰۰۰‬متر : شاهو ناصری
کایاک دو نفره ‪ ۱۰۰۰‬متر : رضا رئیسی و عباس صیادی
کایاک یک نفره ‪ ۱۰۰۰‬متر مرحله نیمه نهایی
کانو یک نفره ‪ ۱۰۰۰‬متر مرحله نیمه نهایی

* کشتی فرنگی :
‪ ۵۵‬کیلوگرم : جاسم امیری
‪ ۶۶‬کیلوگرم : حمید ریحانی
‪ ۸۴‬کیلوگرم : سامان طهماسبی
‪ ۱۲۰‬کیلوگرم : مهدی شربیانی

* واترپلو :
ایران با کره جنوبی

امروز همچنین هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال در شهرهای مختلف پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

سایپا - ذوب آهن (ورزشگاه انقلاب کرج)
راه آهن - ملوان انزلی (ورزشگاه اکباتان تهران)
ابومسلم - فولاد  خوزستان (ورزشگاه ثامن الائمه مشهد)
فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - مس کرمان (ورزشگاه نقش جهان اصفهان)
برق شیراز - فجر شهید سپاسی شیراز (ورزشگاه حافظیه شیراز)
پیکان تهران - پاس تهران (ورزشگاه ایران خودرو تهران)
پرسپولیس - صبا باتری (ورزشگاه آزادی تهران)
استقلال اهواز - استقلال تهران (ورزشگاه تختی اهواز)

برنامه فوتبال لیگ های خارجی هم به این ترتیب است:

لیگ برتر:
چلسی - آرسنال

سری آ:
میلان - تورینو
آتالانتا - مسینا
کالیاری - پارما
کاتانیا - اودینزه
کیه وو - فیورنتینا
امپولی - اینتر
سامپدوریا-سیه نا
لاتزیو - رم

لالیگا:
آتلتیک بیلبائو- رکرتیوو هوئلوا
سلتاویگو- ویارئال
گتافه - رئال بتیس
جیمناستیک - لوانته
اوساسونا- مایورکا
راسینگ سانتاندر - زاراگوزا
آتلتیکو مادرید - اسپانیول
والنسیا - دپورتیوو لاکرونیا

بوندس لیگا:
شالکه - بروسیا دورتموند
ولفسبورگ - آلمنیا آخن

لوشامپیونه:
لیل - سنت اتی ین
لیون - پاری سن ژرمن

 

کد مطلب 418765

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