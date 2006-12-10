تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه نوزدهم آذرماه سال 1385 هجری شمسی ، مقارن است با هجدهم ذیقعده الحرام سال 1427 هجری قمری و برابر است با دهم دسامبر سال 2006 میلادی .
ورزشکاران کشورمان امروز در رشته های زیر در بازی های آسیایی دوحه با حریفان خود رقابت می کنند:
* بوکس :
۹۱کیلوگرم : علی مظاهری
* تکواندو :
۵۹کیلوگرم زنان : مرجان تاتلاری
+ ۷۲کیلوگرم زنان : افسانه شیخی
۶۷کیلوگرم مردان : علیرضا نصر آزادانی
+۸۴کیلوگرم مردان : مهدی نوایی
* دوومیدانی :
دهگانه ۱۰۰متر : هادی سپهرزاد
پرتاب وزنه : مهدی شاهرخی
دهگانه پرش طول : هادی سپهرزاد
دهگانه پرتاب وزنه : هادی سپهرزاد
دو ۸۰۰متر : احسان مهاجر شجاعی
پرش ارتفاع دهگانه : هادی سپهرزاد
پرتاب دیسک : احسان حدادی و عباس صمیمی
دو ۲۰۰متر زنان : مریم طوسی
دهگانه ۴۰۰متر : هادی سپهرزاد
* دوچرخهسواری :
اسپرینت : علیرضا احمدی ، محمد ابوحیدری ، فرشید فارسی نژادیان و محمود پراش
۴کیلومتر تعقیبی ردهبندی فینال
تیمی اسپرینت فینال
* سوارکاری :
پرش با اسب /تیمی/
* شطرنج :
شطرنج تیمی
* شمشیربازی :
سابر انفرادی : پیمان فخری و مجتبی عابدینی
* قایقرانی :
کایاک یک نفره ۱۰۰۰متر : بابک ثمری
کانو یک نفره ۱۰۰۰متر : شاهو ناصری
کایاک دو نفره ۱۰۰۰متر : رضا رئیسی و عباس صیادی
کایاک یک نفره ۱۰۰۰متر مرحله نیمه نهایی
کانو یک نفره ۱۰۰۰متر مرحله نیمه نهایی
* کشتی فرنگی :
۵۵کیلوگرم : جاسم امیری
۶۶کیلوگرم : حمید ریحانی
۸۴کیلوگرم : سامان طهماسبی
۱۲۰کیلوگرم : مهدی شربیانی
* واترپلو :
ایران با کره جنوبی
امروز همچنین هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال در شهرهای مختلف پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است:
سایپا - ذوب آهن (ورزشگاه انقلاب کرج)
راه آهن - ملوان انزلی (ورزشگاه اکباتان تهران)
ابومسلم - فولاد خوزستان (ورزشگاه ثامن الائمه مشهد)
فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - مس کرمان (ورزشگاه نقش جهان اصفهان)
برق شیراز - فجر شهید سپاسی شیراز (ورزشگاه حافظیه شیراز)
پیکان تهران - پاس تهران (ورزشگاه ایران خودرو تهران)
پرسپولیس - صبا باتری (ورزشگاه آزادی تهران)
استقلال اهواز - استقلال تهران (ورزشگاه تختی اهواز)
برنامه فوتبال لیگ های خارجی هم به این ترتیب است:
لیگ برتر:
چلسی - آرسنال
سری آ:
میلان - تورینو
آتالانتا - مسینا
کالیاری - پارما
کاتانیا - اودینزه
کیه وو - فیورنتینا
امپولی - اینتر
سامپدوریا-سیه نا
لاتزیو - رم
لالیگا:
آتلتیک بیلبائو- رکرتیوو هوئلوا
سلتاویگو- ویارئال
گتافه - رئال بتیس
جیمناستیک - لوانته
اوساسونا- مایورکا
راسینگ سانتاندر - زاراگوزا
آتلتیکو مادرید - اسپانیول
والنسیا - دپورتیوو لاکرونیا
بوندس لیگا:
شالکه - بروسیا دورتموند
ولفسبورگ - آلمنیا آخن
لوشامپیونه:
لیل - سنت اتی ین
لیون - پاری سن ژرمن
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