مهدی بلوکات در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید مجدد بر اینکه شان و منزلت جریان دانشجویی و دانشگاهی و کارویژه این جریان این نیست که از فرد یا گروه خاصی حمایت کند، افزود: ما بر اساس هدف حداکثر سازی مشارکت به دنبال این هستیم که براساس منافع ملی و نوع نگاه به جریان انقلاب اسلامی، برپایی انتخابات، یک نیروی شتاب دهنده به حرکت رو به جلو جریان انقلاب در کشور باشد.

بلوکات درخصوص شفاف سازی فضای انتخابات به عنوان محور دوم مورد تاکید این تشکل دانشجویی، تصریح کرد: معتقدیم بهترین بستر برای شفاف سازی فضای انتخابات جریان دانشجویی است زیرا اولین دلیل آن این است که جریان دانشجویی استقلال نسبی نسبت به لابی های قدرت، ثروت و جریانات سیاسی دارد و این استقلال نسبی باعث می شود نگاه جریان دانشجویی در فضای انتخاباتی، نگاه نقدانه و منصفانه به جریان های موجود باشد.

دبیر تشکیلات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور، خاطرنشان کرد: پتانسیل علمی و کارشناسی جریان دانشجویی باعث می شود نقدهای عالمانه با جریان های سیاسی، که عموما در جریان احزاب سیاسی و رسانه ها دیده نمی شود، شکل بگیرد.

وی یادآور شد: بنابراین اگر شعار و طرح و دیدگاهی از طرف جریانات سیاسی مطرح می شود، جریان دانشجویی می تواند آن را با معیارهای کارشناسی خود به بوته نقد بگذارد.

بلوکات اظهارداشت: اگر جریان دانشجویی و دانشگاهی از لیست خاصی حمایت کند و آن را به عنوان رای خود در سطح جامعه اعلام کند و ارتباطات تشکیلاتی برقرار کند، دچار مصلحت سنجی خواهد شد و در زمان پس از انتخابات از آرمان گرایی خود دور می شود.

سخنگوی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور، گفت: در صورت حمایت جریان دانشجویی از جریان و یا گره خاص در انتخابات تیغ نقد جریان دانشجویی کند می شود و چه بسا چشم خود را نسبت به خیلی از کج روی های جریان مورد حمایتش ببندد و این یک آفت برای جریان دانشجویی است.

وی با اشاره به نقش جریان دانشجویی در انتخاب درست مردم، این جریان را اساسا یک عامل تشویق کننده برای شرکت مردم در انتخابات دانست و خاطر نشان کرد: هرقدر فضای انتخابات شفاف باشد ما در جهت مشارکت حداکثری حرکت کرده ایم. جریانات دانشجویی با شفاف سازی فضای انتخابات از ارائه شعارهای عوام فریبانه گروهها جلوگیری می کند.