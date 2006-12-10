وقتی کاسه صبر شاعر لبریز می شود ؛ کندوکاوی در رویدادهای ادبی کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، " وانگ منگ " از نویسندگان معاصر چین و وزیر سابق فرهنگ کشور یادشده که اکنون در ایران به سر می برد ، با سخنرانی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی ، شهر کتاب و انتشارات الهدی یافته ها و تجارب ادبی خود را با علاقمندان ادبیات درمیان می گذارد .



میهمان چینی ، روز یکشنبه نوزدهم آذرماه از ساعت 10 تا 12 در تالار مولوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی ، سه شنبه بیست و یکم آذرماه از ساعت 17 تا 19 در شهر کتاب و چهارشنبه بیست و دوم آذرماه از ساعت 9 تا 11 در سالن اجتماعات انتشارات الهدی سخنرانی خواهد کرد .



وی در تاریخ 15 اکتبر 1934 در پکن متولد شد و بعد از تاسیس جمهوری خلق چین در 1949 در دفتر مرکزی لیگ جوانان کمونیست چین مشغول به کار شد و در سال 1953 کتاب " زنده باد جوان " و دو سال بعد کتاب " تازه وارد در دفتر تشکیلات " را نوشت . وی در کارنامه خود علاوه بر انتشار کتاب ، سردبیری مجله " ادبیات خلق " ، معاونت انجمن نویسندگان چین و وزارت فرهنگ این کشور را نیز به ثبت رسانده است . " چانگ انسان می شود " ، " دوران عشق ورزیدن " ، " دوران بداخلاقی " و " دوران رقابت " از سری داستانهای بلند این نویسنده به شمار می رود .



مرکز مطالعات فرهنگی - بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سفرفرهنگی وانگ منگ را تدارک دیده است .



یادواره بزرگ ادبی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی



اولین گام عملی " کانون نویسندگان و شاعران انقلاب اسلامی " که به تازگی به عنوان تشکلی ادبی تحت مدیریت سازمان فرهنگی ، هنری شهرداری تهران و با محوریت فرهنگسرای انقلاب آغاز به کار کرده ، برگزاری یادواره ای ادبی با موضوع انقلاب اسلامی است .



بر این اساس ، کلیه اهل قلم اعم از نوقلم و حرفه ای ، می توانند آثار خود را در رشته هایی چون : "شعر" ، " داستان بلند و داستان کوتاه" و "قطعه ادبی " تا پایان دی ماه برای دبیرخانه کانون نویسندگان و شاعران انقلاب اسلامی به نشانی تهران ، خیابان کمیل ، فرهنگسرای انقلاب ارسال کنند . هیئت موسس این کانون نوید داده است که با بررسی و بازخوانی نمونه های موفق ادبیات انقلاب اسلامی در رشته های شعر و داستان و پاسداشت فعالان آن ، به تقویت خط ارتباطی نسل های جدید ادبی با ادبیات انقلاب می پردازد .



مشفق کاشانی ، فیروز زنوزی جلالی ، دکترمحمد رضا جمالی و ... از اعضای هیئت موسس این تشکل فرهنگی ، ادبی هستند .



شعرخوانی برای مولانا



دهه سوم آذرماه ، بنا به قرار معلوم کاروان شعر ایران در قونیه اردو می زند ، فهرست تازه ای به جمع مسافران ترکیه افزوده شده که اسامی تعداد دیگری از آنها اعلام شده است : بهروز یاسمی ، امیرعلی مصدق ، عباسعلی مهری ، سعید یوسف نیا ، رضا معتمد ، علی هوشمند ، مهدی مظفری ساوجی ، حجه الاسلام سید ابوالقاسم حسینی "ژرفا" ، بهروز قزلباش ، سودابه امینی ، حسین ابراهیمی و ...



برای شاعران عازم به ترکیه ، برنامه های مختلفی تدارک دیده شده است که شعرخوانی درکنار مرقد جلال الدین محمد بلخی "مولانا" از جمله آنهاست .



از عواید این گونه سفرها "سفرنامه نویسی" توسط شاعران است که چندی است در سرزمین ما مغفول واقع شده ، در حالی که تاریخ فرهنگ و ادب ما سرشار از اشارات ونکته پردازی هایی نغز و در عین حال مایه ورانه ای است که توسط متقدمان ادب ما در جریان سفرها به ثبت رسیده است .



وقتی کاسه صبر شاعر لبریز می شود



قادرطهماسبی "فرید" پا از حوزه فرهنگ مکتوب فراتر گذارده و تعدادی از اشعار خود را در اختیار اهالی موسیقی قرار داده است تا از این طریق ، با مخاطبان ادبیات امروز - که تعداد آنها کم نیست - ارتباط برقرار کند ، از جمله این شعرها " نگین آخرین انگشتری " است که به موضوع پیامبر اعظم (ص) اختصاص دارد .



شاعر " مثنوی شهادت " با دلخوری از یکی از شاعران معاصر در جریان شعری که از او بدون اجازه در نواری خوانده شده و ... ، مصمم است خود به میدان بیاید و به اصطلاح خودش " پشت پرده " بعضی ها را افشاء کند .



وی پیشتر نیز با انتقاد ازعملکرد برخی جریانها و بنیادها که با عنوان ادبیات کار می کنند ، گفته بود که نمی توان پاسخ یک عمر تلاش درحوزه ادبیات آئینی را با چند سکه طلا و ... داد ، قدردانی از ادیب ، باید بی طرفانه و بر اساس حق باشد .



سفر حج و کربلا برای دو شاعر



امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما به مناسبت سال پیامبر اعظم (ص) مسابقه شعری برگزار کرد و نهایتا مصطفی محدثی خراسانی شاعر و سردبیر فصلنامه شعر حوزه هنری را راهی بیت الله الحرام و اسماعیل خیراندیش از لاهیجان را عازم عتبات عالیات نمود ، محدثی خراسانی در سالهای دورتر به عنوان کارشناس فعالیت های ادبی از سوی امورتربیتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش در جشنواره های دانش آموزی حضور می یافت و امروز از سرآمدان شعر معاصر به شمار می رود .

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