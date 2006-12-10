درک واقعیتهای جامعه ضرورتی برای حفظ ارزشهای اسلام است

مهراب صادق نیا عضو هیئت علمی مرکز مطالعات ادیان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نمادهای ارزشی می بایست به گونه ای بیان شوند که قابل فهم برای گروههای سنی مختلف باشند، یادآور شد: در روزگار ما جوان امروز باید بتواند میان خود و ارزشهای معنوی دین اسلام پلی زده و مناسبات درستی برقرار کند، هنگامی که از معارف دینی به عنوان ارزشهای دین صحبت می کنیم و وقتی که پیامبر را به عنوان نماد دین معرفی می کنیم باید این معرفی کردن ها به گونه ای باشند که انسانهای امروز آن را احساس و رعایت کنند.

عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم در ادامه افزود: اگر ارزشهای دین اسلام به گونه ای انتزاعی معرفی شوند که نسل جوان امروز احساس کند این ارزشها مربوط به نسلهای گذشته بوده و امروز انجام آنها مشکل است ، ناخودآگاه آرمانهای اسلام متروک و کمرنگ می شوند.

وی با اشاره به اینکه نهادینه کردن معارف اسلامی در پاسداری ارزشهای دین اسلام یکی از مؤثرترین عوامل است، تصریح کرد: برای پاسداشت ارزشهای دینی باید تلاش کرد که این ارزشها در جامعه نهادینه شوند، اسلام دینی متکی بر ایمان است و جای ایمان نیز در درون دل است، بنابراین باید شناخت ارزشها به گونه ای باشد که از درون دل پذیرفته شوند، اگر ارزشهای دین اسلام به گونه ای مطرح شوند که انسانها تصور کنند این ارزشها از نیروی ماوراء الطبیعی آمده اند دفاعی از ارزشها نشده، بلکه زمینه تخطی از آنها فراهم شده است.

عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم گفت: ما در پذیرش معارف اسلامی باید به گونه ای پذیرای آنها باشیم که از آنها لذت ببریم، نه اینکه از اجبار پذیرفته شوند و نکته مهم این است که این ارزشها باید از درون پذیرفته شوند.

مهراب صادق نیا با بیان اینکه عمل به ارزشهای اسلام مهم است نه گفتار آن، یادآور شد: یکی از ممهمترین نکات در حفظ و پاسداشت ارزشهای دین اسلام این است که تعالیم دینی نباید تنها به گفته های شفاهی آن محدود شود بلکه عمل به آن مهم است، مردم نیازمند توصیه شفاهی نیستند بلکه نیازمند رفتارهای عملی هستند.