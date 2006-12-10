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۱۹ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۳۵

با همکاری شهرداری تهران تا پایان امسال صورت می گیرد ؛

نصب دوربین های کنترل سرعت در تمامی بزرگراه های پایتخت

نصب دوربین های کنترل سرعت در تمامی بزرگراه های پایتخت

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از نصب دوربین های کنترل سرعت در تمامی بزرگراه های تهران تا پایان سال جاری خبر داد.

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره توضیح داد: طی نشست اخیر مسئولان راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با شهردار تهران نسبت به نصب دوربین های کنترل سرعت در تمامی بزرگراه های تهران و اجرای این طرح در نوروز 86 توافقاتی صورت گرفت.

وی افزود: بر این اساس ، این دوربین ها با هدف کاهش تصادفات در بزرگراه های پایتخت انجام شده و عملیات اجرایی آن بر عهده راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ بوده و شهرداری تهران مدیریت فنی آن را عهده دار است.

رئیس پلیس راهنمایی و راهنمایی تهران بزرگ با بیان اینکه اجرای مرحله این طرح در بزرگراه ها انجام می شود، ابراز امیدواری کرد: در فاز دوم طرح، این دوربین ها در تقاطع های اصلی و پرتردد شهر نصب شوند.

کد مطلب 418804

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