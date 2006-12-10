نصب دوربین های کنترل سرعت در تمامی بزرگراه های پایتخت

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره توضیح داد: طی نشست اخیر مسئولان راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با شهردار تهران نسبت به نصب دوربین های کنترل سرعت در تمامی بزرگراه های تهران و اجرای این طرح در نوروز 86 توافقاتی صورت گرفت.

وی افزود: بر این اساس ، این دوربین ها با هدف کاهش تصادفات در بزرگراه های پایتخت انجام شده و عملیات اجرایی آن بر عهده راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ بوده و شهرداری تهران مدیریت فنی آن را عهده دار است.

رئیس پلیس راهنمایی و راهنمایی تهران بزرگ با بیان اینکه اجرای مرحله این طرح در بزرگراه ها انجام می شود، ابراز امیدواری کرد: در فاز دوم طرح، این دوربین ها در تقاطع های اصلی و پرتردد شهر نصب شوند.