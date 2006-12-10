موسسه مطالعاتی PINR بررسی کرد: تلاش ایران برای ایفای نقش بیشتر در قفقاز و آسیای میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه مطالعاتی آمریکایی PINR در تحلیلی نوشت : در اواخر ماه نوامبر شرکت " سیستم های انرژی متحد" روسیه اعلام کرد که تهیه برق خود را به آذربایجان از 300 مگاوات به 60 مگاوات در سال 2007 کاهش خواهد داد. درست پیش از این اعلامیه، شرکت گازپروم روسیه هم طرح خود را برای کاهش تهیه گاز به آذربایجان و افزایش بهای آن را تا 13 درصد اعلام کرد.

نویسنده این تحلیل خاطر نشان می کند: از نظر رسمی، مسکو چنین تصمیمهای را گرفت ، زیرا تولید گاز آذربایجان طی ماههای اخیر افزایش یافت و از نظر داخلی بهتر می تواند نیازهای انرژی خود را پوشش دهد. از نظر غیر رسمی، این احتمال وجود دارد که این تصمیم از هدف روسیه برای ممانعت از تلاشهای آذربایجان برای فروش گاز بیشتر به گرجستان ریشه می گیرد.

در ادامه این مطلب آمده است : کمی پس از اعلامیه روسیه، دولت باکو اعلام کرد که به توافقی با ایران در زمینه تهیه برق دست یافته است. این توافق نشان می دهد که یک تبادل دوجانبه در زمینه انرژی صورت خواهد گرفت. همچنین، دو کشور توافق کردند تا دو نیروگاه برق را در دو طرف رودخانه ارس احداث کنند.

نویسنده تصریح می کند: با این وجود، این پیشرفت به معنای آغاز ائتلاف جدید بین دو کشور نیست؛ توافق بین ایران و آذربایجان قابل توجه است. این نمونه روشن آن است که چطور هندسه منافع ژئوپلیتیکی در قفقاز متغیر و پیچیده است. تهران با قرار گرفتن به جای روسیه در حوزه انرژی می خواهد تمایل خود را برای استفاده از منابع انرژی در جهت ایفای نقش قاطعانه تر در قفقاز و آسیای میانه نشان دهد. این دیدگاه چندین اثر بر تعادل سیاسی منطقه خواهد داشت.

در ادامه این مطلب آمده است : این اقدام ایران، نشان دهنده روابط پیچیده آن با روسیه است. درحالی که اغلب منافع آنها در راستای یکدیگر است، اما همچنان مسیرهای جداگانه ای را طی می کنند. به طور مثال ایران به گرجستان گاز منتقل می کند و این در حالی است که این کشور در حال ظهور به شکل یک تضمین کلیدی برای منافع آمریکا در منطقه است. همزمان، تهران برق و گاز را به آذربایجان خواهد فرستاد تا به همسایگان شمالی خود نشان دهد که توانایی کمک به این کشورها برای کمک به نیازهای انرژی آنها را داراست.

به گزارش مهر،در ادامه این تحلیل آمده است: توافق ایران با باکو نشان دهنده یک مورد و نمونه از مصلحت گرایی در سیاست خارجی ایران است. طی چند سال گذشته، باکو و تهران مشاجرات بسیاری داشته اند ؛ اختلافات ارضی بر سر دریای خزر، نزدیکی ایران به ارمنستان بر سر مناقشه ناگورنو- قره باق و گرایش طرفدار غرب باکو از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از جمله این اختلافات بوده اند. اما چنین عواملی مانع توافقها به ویژه در زمینه هایی که در کوتاه مدت به نفع آنهاست، نمی شود.

در پایان این تحلیل ادعا شده است : با وجود حمایت روسیه از برنامه هسته ای ایران و منافع مشترک آنها در خاورمیانه، تهران می خواهد نقش مستقل تری را در قفقاز و آسیای میانه ایفا کند. بنابراین ایران می خواهد نقش خود را به عنوان فروشنده انرژی در جهت منافع ژئوپلیتیکی و امنیتی در نزدیکی مرزهای شمالی خود توسعه دهد ، ولواینکه این اقدامات می تواند به موضع منطقه ای روسیه آسیب وارد کند. توافق انرژی بین ایران و آذربایجان نمونه ای از این نگرش است. این توافق نشان دهنده آغاز یک سیاست خارجی جدید و متفاوت ایران نیست، بلکه بیشتر نشانه دیگری در مورد مصلحت گرایی ایران در امور بین المللی است.

