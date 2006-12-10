سیاست انتقاد جهانی از اسرائیل مسکوت مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست ، وی همچنین ابراز امیدواری کرد که دیوارسختی که مانع از آن می شود تا مردم آمریکا مخمصه ای را ببینند که فلسطینیها در آن گرفتار شده اند، از بین برود.

کتاب پر فروش " فلسطین: صلح، نه آپارتاید" از سوی گروههای طرفدار اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفته است، اما کارتر گفت که وی می خواهد این کتاب بحث در مورد سیاست اسرائیل را تحریک کند ؛ سیاستی که توسط مطبوعات و دیگران (که تقریبا همگی ساکت بوده اند)، مسکوت گذاشته شده است.

وی افزود : " این تقریبا یک سکوت جهانی درباره هرچیزی است که ممکن است منتقد سیاستهای کنونی دولت اسرائیل باشد." استفاده کارتر از کلمه " آپارتاید" انتقادهایی درپی داشته است، اما وی گفت که وی همچنان از استفاده از این کلمه حمایت می کند .

رئیس جمهور اسبق آمریکا همچنین به مجموعه گسترده حصارها، گیرنده های الکتریکی و صفحات بتونی اشاره کرد که رژیم صهیونیستی در طول کرانه باختری به عنوان نماد جدایی از فلسطینی ها ساخته است. کارتر تصریح کرد:" من فکرمی کنم که در بسیاری موارد این کار بدتر از آپارتاید در آفریقای جنوبی است."

جیمی کارتر همچنین گفت که آوردن صلح به خاورمیانه مهمترین تعهد در زندگی سیاسی وی است. وی در کتاب خود ضمن انتقاد شدید ازاسرائیل به خاطرادامه درگیری با فلسطینی ها می نویسد : سیاست فعلی در سرزمین های فلسطینی یک سیستم آپارتاید با دو ملتی است که در آن سرزمین اشغالی کاملاً جدا از هم زندگی می کنند.

وی همچنین اسرائیل را متهم می کند که با اقدامات کاملاً خشن و سرکوبگرانه فلسطینی ها را از حقوق اساسی خودشان محروم می کند.رئیس جمهور پیشین آمریکا همچنین ادامه کنترل استعماری اسرائیل بر سرزمین های فلسطینی ها را مانعی عمده در راه توافق صلح جامع در سرزمین های مقدس می داند.

کارتر با اشاره به نفوذ همه جانبه لابی اسرائیل در تمام عرصه ها می نویسد: به خاطر قدرت نیروهای سیاسی، اقتصادی و مذهبی در ایالات متحده به ندرت تصمیمات دولت اسرائیل در این کشور مورد پرسش قرار می گیرد.

وی همچنین ضمن انتقاد ازتهاجم اخیررژیم صهیونیستی به لبنان می نویسد: من فکر نمی کنم که اسرائیل هیچ گونه توجیه قانونی و یا اخلاقی برای بمباران گسترده لبنان داشته باشد.

