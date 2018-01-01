  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۱ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳

رئیس پلیس راهور تهران:

حذف طرح ترافیک به احتمال زیاد سال آینده اجرا نمی‌شود

حذف طرح ترافیک به احتمال زیاد سال آینده اجرا نمی‌شود

رئیس پلیس راهور تهران با بیان اینکه ابهامات پلیس برای حذف طرح ترافیک هنوز برطرف نشده است، گفت: حذف طرح ترافیک به احتمال زیاد سال آینده اجرا نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس پلیس راهور تهران با اشاره به این که حذف طرح ترافیک در سال آینده در مرحله کارشناسی است، تاکید کرد: هنوز ابهامات پلیس در این خصوص برطرف نشده است.

سردار محمدرضا مهماندار گفت: این طرح توسط شهرداری تهران ارایه شده که بر اساس آن پیشنهاد شده فروش کارت طرح ترافیک حذف و شارژ کارت جایگزین شود. از سوی دیگر بر اساس این طرح پیشنهاد شده که طرح زوج و فرد پولی شود.

وی با اشاره به این که فعلا این طرح در مرحله بررسی پلیس است گفت: از نظر ما هنوز این طرح ابهاماتی مانند مشخص نبودن میزان تقاضای سفر روزانه، فشار به معابر پیرامونی زوج و فرد با پولی کردن این محدوده و ... دارد.

رییس پلیس راهور تهران با تاکید بر این که باید ابعاد اجتماعی و انتظامی طرح پیشنهادی شهرداری تهران کاملا بررسی شود گفت: به طور قطع اجرایی شدن این طرح تصمیم صرف یک نهاد یا سازمان نیست و حداقل نیازمند مصوب شدن در  شورای ترافیک شهر تهران و شورای شهر تهران است.

وی خاطرنشان کرد: باید با روشهای جدید میزان استفاده از خودرو شخصی را کاهش دهیم چرا که این امر یکی از راههای کاهش آلودگی هوا و ترافیک است.

رییس پلیس راهور تهران در پاسخ به سوالی در خصوص این که آیا اجرای این طرح به سال آینده می رسد یا خیر گفت: اگر امسال کارشناسی طرح از نظر پلیس نتیجه بدهد و مراحل دریافت مصوبات آن طی شود شاید برسد؛ ولی احتمال اجرایی نشدن آن هم با این فرصت کم، زیاد است.

کد مطلب 4188186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها