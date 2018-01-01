به گزارش خبرگزاری مهر، رییس پلیس راهور تهران با اشاره به این که حذف طرح ترافیک در سال آینده در مرحله کارشناسی است، تاکید کرد: هنوز ابهامات پلیس در این خصوص برطرف نشده است.

سردار محمدرضا مهماندار گفت: این طرح توسط شهرداری تهران ارایه شده که بر اساس آن پیشنهاد شده فروش کارت طرح ترافیک حذف و شارژ کارت جایگزین شود. از سوی دیگر بر اساس این طرح پیشنهاد شده که طرح زوج و فرد پولی شود.

وی با اشاره به این که فعلا این طرح در مرحله بررسی پلیس است گفت: از نظر ما هنوز این طرح ابهاماتی مانند مشخص نبودن میزان تقاضای سفر روزانه، فشار به معابر پیرامونی زوج و فرد با پولی کردن این محدوده و ... دارد.

رییس پلیس راهور تهران با تاکید بر این که باید ابعاد اجتماعی و انتظامی طرح پیشنهادی شهرداری تهران کاملا بررسی شود گفت: به طور قطع اجرایی شدن این طرح تصمیم صرف یک نهاد یا سازمان نیست و حداقل نیازمند مصوب شدن در شورای ترافیک شهر تهران و شورای شهر تهران است.

وی خاطرنشان کرد: باید با روشهای جدید میزان استفاده از خودرو شخصی را کاهش دهیم چرا که این امر یکی از راههای کاهش آلودگی هوا و ترافیک است.

رییس پلیس راهور تهران در پاسخ به سوالی در خصوص این که آیا اجرای این طرح به سال آینده می رسد یا خیر گفت: اگر امسال کارشناسی طرح از نظر پلیس نتیجه بدهد و مراحل دریافت مصوبات آن طی شود شاید برسد؛ ولی احتمال اجرایی نشدن آن هم با این فرصت کم، زیاد است.