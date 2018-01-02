بخشنامه جدید وزارت علوم درباره رساله های دانشجویی

بهروز ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بخشنامه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در این بخشنامه رساله ها به سه سطح «بدیع»، «کاربردی»، «نظری و توسعه ای و تقاضامحور» تقسیم بندی و به هر یک ضرایبی تشویقی تخصیص شده است.

وی ادامه داد: در این بخشنامه از دانشگاه ها درخواست شده پیشنهادهای خود را در رابطه با بخشنامه مذکور ارائه کنند تا بعد از جمع بندی نهایی وزارت علوم، به دانشگاه ها ابلاغ شود.

معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی افزود: معاونت پژوهشی دانشگاه نیز قصد دارد پیشنهادات خود را بیشتر در خصوص حمایت از دانشجویانی ارائه کند که در رساله های خود به موضوعات، بدیع، کاربردی، نظری و توسعه ای و تقاضامحوربودن رساله توجه می کنند.

به گزارش مهر، سید حسن صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز اخیرا در شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: نباید رساله ها و پایان نامه ها در اتاق اساتید و کتابخانه ها خاک بخورند، بلکه باید در توسعه کشور نقش آفرینی داشته باشند.

وی تاکید کرد: اگر نخواهیم با راهبرد دقیق حرکت کنیم سطح توسعه تنزل خواهد یافت. هدایت پایان نامه ها و آموزش دانشجویان بر عهده استادان است. این پایان نامه ها باید چارچوب داشته باشند و حتی الامکان به رفع یکی از مسائل اساسی کشور اشاره کنند همچون مسائل زیست محیطی، کشاورزی، صنعتی، خدمات و غیره که بخشهای عمده اقتصاد کشور هستند.

رئیس دانشگاه در ادامه به مسأله قراردادهای پژوهشی و شفاف بودن آنها اشاره کرد و افزود: در حوزه قراردادهای پژوهشی باید مشخص شود دانشگاه و گروه چگونه از این قراردادها منتفع می شوند. باید به صحیح مصرف کردن منابع مالی توجه کنیم. هر کدام از ما باید خود را بازیگر ملی در جامعه برای حل مشکلات و مسائل آن بدانیم.