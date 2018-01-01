سعید گلستانی در گفتگو با خبرنگار مهر به مسائل و مشکلات اقتصادی پیش آمده در کشور که باعث نگرانی برخی خانواده‌ها شده است، اشاره کرد و گفت: گسترش فساد در جامعه باعث ایجاد نارضایتی در بین آحاد جامعه شده و در جامعه حس تبعیض به وجود می‌آید.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه مردم از ایجاد تبعیض در جامعه ناراحت هستند، گفت: گرانی و تحریم‌ها همه سر جای خود؛ اما مردم به تبعیض، عدم‌ شفافیت و فساد معترض هستند.

گلستانی با بیان اینکه اعتراضات در حوزه اقتصادی به حق است و باید به آنها در اولین فرصت رسیدگی شود، عنوان کرد: البته برخی اعتراضات سازمان‌یافته و ساختارشکنانه است و عناصر هدایت‌کننده آنها به دنبال به هم ریختن امنیت کشور هستند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان در خصوص شبکه‌های اجتماعی سازمان‌یافته که به دنبال تهییج افکار عمومی و کشیدن اعتراضات به سطح خیابان‌ها هستند، گفت: تجربه ثابت کرده افراد ضد انقلاب و معاند نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و تنها با این کار باعث ایجاد التهابات احساسی در مردم شده و در امنیت مردم اختلال ایجاد می‌کنند.

گلستانی با تأکید بر اینکه مردم باید در شرایط حساس سعه صدر داشته و اجازه میدان‌داری به افراد سودجو و ضد انقلاب ندهند، عنوان کرد: این افراد امنیت ما را هدف قرار داده و ما نباید به آنها اجازه جولان در کشور را بدهیم.