به گزارش خبرنگار مهر، سیف بابلانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: طی دو ماه اخیر هیچ افزایشی در قیمت گاز نداریم.

وی افزود: تنها افزایش در آبونمان است که پیش از این مدتی حذف شده بود اما با تصمیم خارج از استان مجددا در فیش های گاز محاسبه می شود.

سرپرست شرکت گاز شهرستان اردبیل اضافه کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل منطقه سردسیر است، مسئولان پیگیر کاهش ماه های سرد و زمستان در محاسبه گاز بها بودند که در نهایت این کاهش اعمال شد.

به گفته بابلانی در وضعیت فعلی مدت زمان فصل زمستان اردبیل در گاز بها از پنج ماه به چهار ماه کاهش یافته که در کاهش قیمت بهای گاز تاثیر مستقیم دارد.

وی علت گازبهای بالا در زمستان سال گذشته را طولانی بودن و ماندگاری هوای سرد و افزایش مصرف عنوان و اضافه کرد: اما در زمستان امسال ماندگاری هوای سرد با کاهش همراه است.