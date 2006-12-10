ایران سه شنبه به مصاف قطر می رود/ استادیوم السد میزبان شاگردان سیموئز

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال امید کشورمان روز سه شنبه در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی دوحه در ورزشگاه السد به دیدار قطر خواهد رفت.

تیم فوتبال امید ایران روز گذشته در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی دوحه به مصاف چین رفت و با غلبه براین تیم جواز صعود در مرحله نیمه نهایی این رقابتها را به دست آورد.

برنامه دیدارهای نیمه نهایی مسابقات فوتبال پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی به شرح زیر است:

سه شنبه - 21/9/85

عراق - کره جنوبی ساعت 16:30 ورزشگاه السد دوحه

ایران - قطر ساعت 19:30 ورزشگاه السد دوحه