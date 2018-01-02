نوشاد نوشادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم ایران اسلامی همواره ولایتمداری خود را ثابت کردهاند و هیچگاه صحنه حمایت از نظام و انقلاب و ولایت را خالی نخواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه حساب مردم از اغتشاشگران جدا است، تصریح کرد: رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم یک ضرورت است ولی حرکتهایی که باعث بینظمی و اغتشاش در جامعه میشود به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر خاطرنشان کرد: هیئتهای مذهبی کشور همواره پشتیبانی خود از انقلاب، نظام و ولایت را اعلام کردهاند و همیشه در صحنه دفاع از حریم ولایت حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: در همین راستا ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۳ دیماه راهپیمایی میثاق با ولایت در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار میشود و هیئتهای مذهبی استان حضوری گسترده و پرشور خواهند داشت
نوشادی تاکید کرد: مردم ایران اسلامی بار دیگر حماسه دیگری از حضور خود را ثبت خواهند کرد و طومار فتنهگران در هم میپیچند.
نظر شما