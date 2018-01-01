عملیات اجرایی سد سیکان دره شهر در سال ۹۷ از سرگرفته می شود

شادمهر کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به پیگیری های قبلی به عمل آمده برای اولین بار امسال ۵ میلیارد تومان در ردیف بودجه باری اجرای این پروژه آمده است.

وی ادامه داد: امیدوار هستیم که بتوانیم در کمیسیون تلفیق این عدد را افزایش دهیم و سال آینده شاهد عملیاتی و اجرایی کردن این سد باشیم.

نماینده مردم شهرستان های دره شهر، دهلران، آبدانان و بدره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به راه های روستایی حوزه انتخابیه، گفت: در حدود چهار هزار تن قیر از یکی از بندهای تبصره بودجه ۹۵ از وزارت راه و شهرسازی مجوز گرفتیم که در سطح حوزه انتخابیه ۴ شهرستان توزیع شده است.

وی گفت: در این راستا از این محل راه های روستایی خوبی آسفالت شد، آخرین موردی که هم اکنون شاهد آن هستیم آسفالت راه روستایی چم کلان به طول ۵ کیلومتر با اعتبار ۶۵۰ میلیون تومان انجام گرفت.

کاظم زاده تصریح کرد: البته کل حجم قرارداد برای آسفالت راه های روستایی استان در سطح حوزه انتخابیه ۴ میلیارد تومان بود که این میزان فارغ از اعتبارات ملی و ردیف های شهرستانی و استانی بود.